El lunes se votará el Comité Ejecutivo de un nuevo movimiento de retirados militares que busca tener representación parlamentaria

“No está conformado sólo por militares retirados, también hay civiles. Y si esto evoluciona bien, se piensa incorporar a cualquier tipo de compatriota que se adhiera. No es un partido político distinto de los que hay, sino un movimiento. Después, las circunstancias dirán hacia dónde se encamina”, señaló a la diaria el general retirado Hebert Fígoli acerca del novel Movimiento Unidos Podemos. El lunes a las 18.00 habrá una asamblea en la que se votará el Comité Ejecutivo provisorio del movimiento, en la que Fígoli probablemente sea electo presidente.

El militar retirado explicó que el impulso del que surgió el movimiento es el de tener un representante en el Parlamento para que “vele por los intereses de la familia militar”. Agregó que no se trata de que los militares no se sientan representados en el Parlamento, ya que han tenido “excelente comprensión y entendimiento con muchos senadores y diputados”, sino de tener un militar retirado que pueda “recoger inquietudes” e interpretar “con conocimiento técnico”. “Sin perjuicio de reconocer que hay partidos con los que ha existido una natural amistad cívica a lo largo de los años. Hemos encontrado el oído que nos escucha y han salido a hablar en favor de las estructuras militares. Pero pensamos: ¿por qué no tener a un militar dentro de un espacio republicano y democrático, como podría ser un veterinario, un ingeniero o un albañil?”, señaló Fígoli.

El militar retirado también subrayó que hubo dos temas “detonantes” por los que “la gente empezó a manejar” la idea de crear este movimiento. El primero fue el proyecto de ley que establece impuestos a las jubilaciones militares más altas, que para Fígoli es “inconstitucional” (fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado, solamente con los votos del Frente Amplio, y será tratado por la Cámara de Senadores el 29 de noviembre), y por último, el proyecto de ley de reforma de la Caja Militar. No obstante, Fígoli indicó que su equipo también va a trabajar en torno a “otros problemas nacionales” que hacen a “la vida del país”, como “la salud, la educación y la seguridad”.

El militar retirado señaló que luego de que se establezca el Comité Ejecutivo provisorio del nuevo movimiento, empezarán a “recorrer el país y hablar con la gente, con los retirados, con sus familias, también para incorporar a los compatriotas civiles”. Además, se conformarán equipos de trabajo “para empezar a hacer un análisis de la situación”. “Todo lo que puede hacer cualquier movimiento político”, finalizó Fígoli.