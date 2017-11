Sendic defendió el cobro de su subsidio y pidió aprobar proyecto de ley de cincuentones

El ex vicepresidente Raúl Sendic participó ayer en un encuentro con militantes frenteamplistas en la Usina Cultural José Artigas, en Solymar. Allí defendió que el Parlamento lo haya habilitado a cobrar un subsidio de cerca de 13.000 dólares mensuales. “Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho”, dijo el ex jerarca, en declaraciones consignadas por el portal Ecos. En diálogo con este medio, Sendic dijo que el tema “se ha discutido porque tiene que ver conmigo”, y que en otros casos, como el del ex diputado Gonzalo Mujica, que abandonó el Frente Amplio (FA) y también solicitó el subsidio, “nadie se lo cuestionó”. También aclaró que hasta el momento no ha podido cobrar la prestación porque no fue aprobada aún por el Tribunal de Cuentas de la República. “En lo personal, confío en que se resuelva pronto. Me corresponde”, sostuvo. Sin embargo, el vicepresidente se mostró partidario de que este tipo de prestación se “igualara” con lo que “establece la seguridad social para el resto de los uruguayos”. “Lo que me parece es que yo no puedo ser la excepción”, afirmó.

El ex vicepresidente también hizo referencia a temas de la coyuntura política actual y pidió que sea aprobado el proyecto de ley para dar solución al problema de los cincuentones “de una vez por todas”. A su vez, sostuvo que sería bueno aprobar el Tratado de Libre Comercio con Chile, dado que “es importante seguir abriendo vínculos con el mundo”. “No sé si abrirá grandes posibilidades, pero es una puertita más”, conjeturó.

También se refirió a la situación del senador de su sector político (la lista 711) Leonardo de León, quien, al igual que Sendic, está en la mira de la Justicia por los gastos realizados con una tarjeta corporativa, pero no de ANCAP, sino de una de las firmas de esta empresa estatal, Alcoholes del Uruguay, de la que era presidente. “Él ya se ha expresado sobre el tema y está citado a comparecer ante la Justicia. Allí dará las explicaciones que correspondan”, dijo. Sobre la causa de ANCAP, el ex jerarca sostuvo que el trabajo de la jueza y el fiscal fue “muy serio”, con “preguntas profundas que procuran alcanzar una real comprensión del tema”.

Por último, Sendic dijo que hará “todo lo posible”, por medio de su trabajo, para que el FA siga siendo gobierno, y que su lista, la 711, hará el mayor aporte para que eso suceda.

Sobre la situación del ex vicepresidente habló ayer el senador y líder del MPP José Mujica: “El uruguayo es bastante desproporcionado, porque, en definitiva, él [Sendic] gastó unos pesos de más en un short, una cosa que no tiene ni comparación con otros casos. Pero bueno, somos exigentes”.