Tiempos distintos

Un grupo de docentes de la UTU de Paso de la Arena, junto con el equipo de dirección, proyecta formar para 2018 un equipo interdisciplinario para trabajar en adecuaciones curriculares con el objetivo de ayudar a todos los estudiantes y particularmente a aquellos con dificultades de aprendizaje. Mauricio Berón, docente de psicología social e impulsor de los talleres que inspiraron este futuro equipo, dijo a la diaria que “la idea es adecuar cada propuesta que se le hace al estudiante de acuerdo a las características que tenga y sus procesos de aprendizaje. Es una herramienta para poder intervenir pedagógicamente en el aula, desde otro lugar, respetando los tiempos de estudiantes y docentes”.

Karla de los Santos, directora de la institución, explicó en diálogo con este medio que la idea para el próximo marzo es que en la parte de Formación Profesional Básica el coordinador de los Espacios Docentes Integrados sea el nexo que transmita al equipo de adecuación curricular las dificultades de cada estudiante, y en ese espacio se discutirá “detalladamente cuál es la problemática y con un diagnóstico especializado se buscarán las herramientas de forma ágil y práctica, se buscará un aterrizaje de ese estudiante que parece que no quiere estar en clase cuando en realidad no puede estarlo [de la forma tradicional] ”; para los estudiantes de educación media profesional o técnica, se usarán las horas de coordinación para trabajar estos temas.

Rodrigo Aguilar, educador y también impulsor de la idea, explicó: “Si logramos concretar este grupo va a tener la ventaja de estar conformado por diferentes áreas. Buscamos que cada uno lleve al colectivo su conocimiento y eso se replique, no hay un solo especialista; lo ideal es que entre todos nos pensemos. Cada uno aporta desde un lugar distinto para pensar diferentes estrategias de enseñanza”.

A la UTU de Paso de la Arena acuden más de 800 estudiantes en sus diferentes modalidades, y cuenta con una plantilla de más de 200 docentes. En los talleres sobre dificultades de aprendizaje que se hicieron en el último par de años participó un pequeño porcentaje de esos profesores, pero no está en los objetivos de los organizadores llegar a la masividad; de hecho, todas las instancias fueron de carácter voluntario y el equipo de trabajo, también lo será. “No lo impusimos; el ‘deber venir’ a veces quita las ganas; esto tiene que ser un llamado a que nuestros docentes participen porque quieren ver a nuestros estudiantes acompañados; es una invitación a participar”, aseguró De los Santos.

Las adaptaciones curriculares apuntan a una mejora para todos los estudiantes; sin embargo, los mayores beneficiarios son aquellos con dificultades de aprendizaje, es decir, algún tipo de trastorno manifestado en dificultades en la adquisición del habla, la lectura, la escritura o el razonamiento. A modo de ejemplo, Berón señaló algunos de los casos a los que se enfrentaron en el pasado: “Estudiantes con problemas de lectoescritura, otros con dispraxia, o con hipoacusia; son diferentes [problemáticas a abordar]”.

La idea de trabajar sobre adaptaciones curriculares surge de entender que “el alumno no va a aprender cuando y como el docente quiera; no todos son iguales, tienen tiempos distintos. Esto es una posición de la institución, queremos apostar a la adecuación, pero no es algo que vayamos a imponer. Tiene que llegar de una forma en la que todos los docentes nos sintamos comprometidos”, afirmó Aguilar.

El educador agregó que buscan “animar al docente a hacer cosas, demostrarle que sí puede atender a estos estudiantes, que no es algo que sólo puede hacer un especialista”. Para lograr ese objetivo, Berón afirmó que intentarán “focalizar los recursos que ya tiene el docente: visualizar que no tienen por qué ser grandes conocimientos técnicos, sino que sus propias prácticas y experiencias son herramientas que ya han funcionado en varias situaciones”. Según De los Santos, se apunta a “contagiar la idea de que todos los estudiantes aprenden y de que el docente tiene un rol activo para que eso pase; el alumno va a avanzar y debemos buscar la forma de que el docente participe en eso”.