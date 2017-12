La ocupación de la sede central del BROU divide al sindicato

Ayer de mañana el edificio central del Banco República (BROU) fue ocupado por el sector banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), por el conflicto que el gremio está manteniendo hace tiempo debido a la reestructura de la institución. Matías Arbizu, presidente de ese sector del sindicato, subrayó a la diaria que el directorio del BROU “continúa manteniendo las resoluciones unilaterales”, como el cierre de la agencia Mercado Modelo –que también está ocupada– y el cierre parcial de sucursales en el interior, que son los dos temas que más inquietan al gremio. A todo esto, el lunes a las 13.30 el sindicato tendrá un nuevo ámbito de negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el directorio del BROU.

A su vez, la ocupación de la sede central reveló que hay diferencias en la interna del gremio. Gonzalo Pérez, del consejo del sector banca oficial de AEBU e integrante de Agrupación 98, señaló a la diaria que esa corriente comparte la visión del resto de las agrupaciones en cuanto a que se recuperen los sectores del banco que están tercerizados y que esas tareas pasen a realizarlas trabajadores del BROU, y también tienen una “visión crítica” sobre el cierre parcial de dependencias, pero no comparten la resolución de la ocupación de la casa central. “Yo me enteré de las medidas de ocupación en horas de la mañana, sin que se haya reunido el organismo que debe decidir la implementación de las medidas, que es el consejo de la banca oficial”, señaló Pérez, y agregó que en la resolución de la ocupación no se tomó en cuenta la opinión de siete de los 11 miembros que integran el consejo de la banca oficial. Pérez subrayó que luego del ámbito de negociación del lunes, su corriente aspira a “recomponer el diálogo” dentro del sindicato. “No estoy diciendo que el diálogo esté cortado y los compañeros no sean fraternos, sino que hace falta que efectivamente se reúnan los organismos, con amplitud de criterio, que no se impongan visiones y que sean escuchadas todas las corrientes de opinión”.

Por otra parte, Arbizu dijo que las resoluciones adoptadas por el consejo de la banca oficial “refieren a las resoluciones de la Asamblea y Junta de Delegados”, y que “la instrumentación de las medidas fueron consultadas con los compañeros de distintas agrupaciones”. “Hay diferencias adentro de la interna del sindicato como las hay en todas las organizaciones políticas y sociales. Lo que se ha actuado fue resuelto por los trabajadores en distintas instancias de participación”, finalizó Arbizu.