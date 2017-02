La Intendencia de Montevideo descartó la salida del puerto por Puntas de Sayago

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Pablo Inthamoussu, dijo que la salida del puerto por Puntas de Sayago está descartada en el corto plazo.

El jerarca asistió el lunes a la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental, y en esa instancia aseguró: “La implementación del proyecto de instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay tiene ciertos tiempos, ciertos plazos, y en el corto o mediano plazo la opción de Puntas de Sayago no estaría disponible. Pero no está descartada de plano para siempre”.

Inthamoussu fue consultado sobre la reunión que mantuvieron los intendentes Daniel Martínez (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones) con el presidente Tabaré Vázquez sobre rutas alternativas para la entrada al área metropolitana de la producción de una segunda planta de UPM. El 24 de enero los jerarcas municipales y el presidente hablaron sobre las alternativas del trazado de las vías férreas para salir del puerto. Según informó la diaria, en esa oportunidad no se mencionó como una opción la posibilidad de acondicionar un puerto en Puntas de Sayago. No obstante, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Julio Battistoni, y la senadora del mismo sector, Lucía Topolansky, insistieron con esta última alternativa, que serviría para reactivar la zona oeste y cumplir con los planes de ordenamiento territorial de la ciudad. Las bases de Montevideo se pronunciaron en el mismo sentido. “La terminal en Puntas de Sayago es un planteo estratégico”, dijo a este medio Battistoni.

En el encuentro en la Junta, Inthamoussu dijo que “el crecimiento del puerto de Montevideo hacia esa zona es una definición estratégica que ya está tomada hace mucho tiempo. En ese sentido fue que en algún momento se expropiaron esos terrenos, que fueron de la secta Moon. Hoy, a corto y a mediano plazo, en función de las necesidades que tiene el país, esa opción no sería la que se estaría adoptando. Por eso es que se están estudiando otras alternativas”.

El jerarca dijo que se creó un grupo de trabajo compuesto por técnicos y jerarcas de la IM y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese grupo estudiará el impacto que tendría una salida de la celulosa por el trazado actual.

¿Sube o no sube?

Sobre el aumento del boleto en marzo, Inthamoussu dijo que no tienen una decisión tomada, pero “todo indica que hay una necesidad de ajustar” porque está previsto para ese mes un aumento de salarios del sector, que estará en el entorno del 6%.

El director aseguró que “se produce una tensión para el aumento inmediato de la tarifa” porque bajó la demanda y los costos se mantienen. 2016 cerró con 4,8% de disminución con respecto a 2015, 13 millones de boletos menos.

El jerarca dijo a la diaria que “quitando del universo general a los que ya tienen tarjeta obligatoria (estudiantes y jubilados), y si nos quedamos con los usuarios puros, hay un 69% que continúa pagando en efectivo y 31% que usa el dinero electrónico”. A partir de la decisión de la IM de subir dos pesos el precio del boleto a las personas que pagan en efectivo, el uso de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) se multiplicó por tres. “Es lo que se preveía. No hubo un pasaje masivo. Se tratará de profundizar algunos incentivos para que la gente se pase al dinero electrónico. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo había 40 locales de recarga y hoy tenemos 2.200, no hay excusa para no usar el dinero electrónico, lo que nos hace pensar que esos dos pesos de diferencia para mucha gente no ameritan sacar una tarjeta”. Sobre el mínimo de cinco boletos para recargar el plástico, aseguró que no hay ninguna evidencia de que sea un limitación. “No tenemos ninguna encuesta de opinión que lo confirme”. Afirmó que no son medidas rígidas, “se pueden revisar”, las personas que tienen la tarjeta Uruguay Social pueden cargar dos boletos.

“El monto mínimo no explica que mucha gente no se haya pasado, puede haber casos puntuales, pero no creo que ese sea el motivo. Tengo la impresión de que mucha gente no lo hace por falta de costumbre. Nuestra meta es llegar al 60% o 70% del mercado”.