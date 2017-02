Vázquez llegó a Alemania y habló

Hay por lo menos tres elementos comunes en los dos últimos anuncios del presidente Tabaré Vázquez sobre el cannabis: los ha hecho desde fuera del país, no ha dado fechas concretas y ha resaltado, más que nada, que “no hay que consumir marihuana”. Mientras en el país se mantiene el secretismo respecto de las posibles fechas de liberación de la venta de cannabis en farmacias, ayer Vázquez dijo a la cadena alemana Deutsche Welle que cree que “en el correr de este año, sobre mitad de año, vamos a estar en condiciones de aplicar en su totalidad la ley”. Ya había anunciado, en una entrevista con El País durante su gira por España de diciembre pasado, que la venta quedaría para este año, 2017. Y había remarcado: “Lo único que voy a decir es lo que digo siempre: no hay que consumir drogas”. Como obligado, había agregado: “Pero bueno, tenemos que aplicar la ley que hay y la vamos a ir aplicando con mucha responsabilidad”.

Es conocido que el proyecto no goza de la simpatía del presidente. En la entrevista con la cadena alemana, insistió: “Yo no me puedo despojar de mi condición de médico. No hay que consumir drogas, ni marihuana ni ninguna droga. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana, ni ninguna droga”. Y agregó: “Hay que insistir mucho en el tema educativo con los niños y las niñas desde temprana edad, porque pueden caer rápidamente en las garras de una feroz patología que sufre la humanidad, como es la drogadicción”.

Otras yerbas

En la misma entrevista con la cadena alemana, Vázquez dijo que el decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es “terrible” e implica un retroceso: “En un país de inmigrantes como es Estados Unidos, borrar de un plumazo su historia es triste”. El presidente afirmó que Uruguay también es un país de inmigrantes y “nunca haría un muro ni va a aprobar leyes que impidan el ingreso de inmigrantes”. Y agregó: “En mi país se dice que en lugar de hacer muros entre los países y los pueblos hay que hacer puentes”.

Consultado sobre la situación de Venezuela, el presidente uruguayo declaró: “Hay un Poder Judicial funcionando, un Poder Legislativo funcionando -la mayoría en el Poder Legislativo es la oposición- y hay un Poder Ejecutivo con su presidente y su vicepresidente recientemente nombrado. Esa es la figura fría del Estado venezolano”. Otra cosa, explicó, son “las dificultades políticas y económicas, la confrontación entre el gobierno y la oposición, y los presos que hay”, y esto hace que “quizá no sea la democracia a la que estamos acostumbrados en mi país”.

Merkel

Vázquez se reúne hoy con la canciller alemana, Angela Merkel, a la hora del almuerzo, y luego con el presidente alemán, Joachim Gauck. Merkel había dicho en su audición, previa a la llegada de Vázquez, que estaba interesada en recibirlo porque la relación entre Uruguay y Alemania tenía “un potencial muy grande sin explotar”. La canciller dijo también que iba a aprovechar la llegada de Vázquez para escuchar “de primera mano” la experiencia de Uruguay con la legalización de la marihuana, aunque descartó que Alemania fuera a avanzar en ese sentido.

Además de varias reuniones empresariales -la comitiva incluye a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía, Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- Vázquez se reúne mañana con el diputado Lothar Binding, presidente de la Comisión de Control del Tabaquismo del Parlamento, y con representantes del Forum Rauchfrei (sociedad civil antitabaco).