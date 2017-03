“El bachillerato comenzó en buenas condiciones”, dijo Puente

Los profesores que forman parte de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) se reunieron en asamblea el sábado para evaluar el inicio de clases. Tras el encuentro emitieron un comunicado en el que aseguraban que este “había sido caótico”. Ante las dificultades que constataron, pidieron una reunión con el Consejo de Educación Secundaria (CES) y anunciaron que de no solucionarse los problemas antes del jueves, tomarán medidas de lucha. Ayer la Fenapes y el CES se reunieron y la directora del CES, Celsa Puente, habló a la salida del encuentro; reconoció que hubo dificultades para comenzar las clases ayer, como estaba previsto, en cinco de los 301 liceos del país, pero aseguró que se está trabajando “bien” para solucionarlas. Aseguró que ayer el bachillerato inició los cursos en “buenas condiciones”.

Puente señaló que hubo problemas “con los baños del Miranda [Montevideo], cuya obra empieza el 20; los techos de Capilla del Sauce, que se están cambiando; la eléctrica en el liceo 8 de Rivera”, señaló. Roberto Méndez, docente riverense e integrante de Fenapes, dijo a Radio Uruguay que “si todo sale bien”, hoy comenzarán las clases.

Infraestructuras

Puente explicó que en el caso del liceo 22 se está construyendo un liceo nuevo, por lo que sorprendió que fuera incluido en los reclamos de los profesores, publicó Montevideo Portal.

Puente también reconoció que hubo dificultades en la “distribución de la matrícula de cuarto año”, cuestión que “se notó mucho en Montevideo”, no tanto en el resto del país. Se crearon 17 nuevos grupos de clases para que no haya grupos de más de 32 alumnos, aseguró. Además, dijo que el sistema informático que se utilizó para las inscripciones en el interior del país no se volverá a utilizar en cuarto año, sí en ciclo básico. “A pesar de que hubo buena intención, el año que viene no lo vamos a aplicar. Aplicaremos un formato más tradicional, porque fue lo que nos enlenteció la matriculación en cuarto. Cuando el CES decidió que, en vez de que cuarto empezara con quinto y sexto el 13, empezara el 6, lo hizo para que tuviera unos días para introducirse en una dinámica de bachillerato”, según dijo a Radio Uruguay.

En cuanto a los reclamos de la Fenapes, dijo que los tomaron “en cuenta”, y que una vez “confirmados” los problemas se “les da curso a los reclamos”. Frente a la posibilidad de que la Fenapes tome medidas de lucha si no se solucionan los problemas antes de mañana, Puente dijo a la emisora que no está “a favor de la interrupción del vínculo entre adultos y jóvenes, no importa el momento del año que sea”, y considera que “hay otras formas de expresar la insatisfacción”.

Por otro lado, expresó que hay varias comisiones funcionando con los profesores, entre ellas una específica de infraestructura en la que si los profesores detectan un problema, lo plantean. “Es una modalidad de trabajo habitual, hay una comisión de trabajo también para la elección de horas y una en cada departamento. No son ninguna novedad las comisiones de trabajo”, agregó la directora general del CES.

Disconforme

Los docentes de Salto están preocupados porque el CES está llevando a cabo un plan piloto en el primer año del liceo 7, de Barrio Artigas, que consiste en dictar las materias por semestre, en vez de que sean anuales. Según dijo Isabel Rodríguez, de la Fenapes, a Radio Uruguay, rechazan el plan porque se trata de “un programa focalizado, que atiende a una población con la base de rebajar contenidos para dar mejores resultados de promoción”. Los docentes no creen que “esa sea la salida”. Afirman que “cualquier plan piloto debe tener un seguimiento y valoración para que se pueda universalizar”, y que “hasta ahora no han tenido seguimiento; siguen repitiéndose sin evaluación”.