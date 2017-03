Gonzalo Mujica dijo que no se va a llegar al 6% para la educación

El diputado Gonzalo Mujica y el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, se reunieron ayer para conversar sobre la próxima Rendición de Cuentas. En el encuentro se trataron temas conceptuales porque el FA aún no tiene las cifras del presupuesto.

Mujica, que fue electo por la lista 609, pero dejó la bancada oficialista y se declaró independiente, dijo a la diaria que mantiene su postura de no incrementar el gasto público ni aumentar impuestos; “Si no tocamos ninguna de estas dos variables el debate sería sobre la reasignación presupuestal”.

Para Mujica, si no se aumentan los impuestos, el presupuesto para la educación no puede llegar al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). “Si se quiere llegar a ese porcentaje y no aumentar impuestos implicaría que, en la reasignación interna, se les sacaría recursos a otras áreas”. Por la misma razón, Mujica cree que tampoco se va a poder desplegar el Sistema Nacional de Cuidados (SNC) como se planificó al comienzo del gobierno. “Es un plan muy caro y les sacaría muchos recursos a otros sectores”, expresó.

El diputado considera que hay áreas que han sido dejadas de lado durante los 12 años del gobierno del FA. “Cuando uno elige asignarle [recursos] en primer lugar a la educación y en segundo lugar a la seguridad, al mismo tiempo se está eligiendo dejar de asignar a muchas otras áreas importantes”, explicó.

En caso de que se registren incrementos por recaudación dijo que se deberían destinar a los sectores más deprimidos. El representante mantiene su postura de aumentar el salario de los militares activos y los topes jubilatorios. “Si el gobierno se propone, luego de la Rendición de Cuentas, un debate sobre el sistema de retiros militares, antes es necesario arreglar el salario de los militares activos, para ir con números reales al debate”.

Pedido de aclaraciones

Según comentó Mujica a la diaria, otro de los temas tratados con Miranda fue el apoyo que el diputado dio a las 20 propuestas del líder nacionalista Luis Lacalle Pou.

Para el diputado no se trata de planteos demagógicos, ni frívolos. “Están muy estudiados, hay que leer el documento de Lacalle [Pou] donde están las explicaciones de todas las propuestas. Comparto la mayoría de esas inquietudes, creo que de alguna pediría más información y le agregaría otras”, en particular sobre seguridad ciudadana. Mujica plantea como solución aplicar la política de tolerancia cero, emulando la implementada por el alcalde Rudolph Giuliani en Nueva York en la década de los 90. Dijo que el ejemplo estadounidense es el más claro y eficiente, y afirmó que en Uruguay fue muy mal discutido. “No tiene que ver con algunos disparates que se dijeron, por ejemplo, que era castigar por igual el robo de una bicicleta que el robo de un banco. Eso es una barbaridad, el castigo sobre el delito lo pone el juez, no la Policía”. La tolerancia cero implica desplegar un operativo policial importante para los delitos que son considerados menores, como el robo de una bicicleta o una garrafa. Consultado sobre los costos de ese despliegue, dijo: “Tiene más que ver con una redistribución de los efectivos y un rediseño operativo de la Policía que con un incremento de recursos. Si me demostraran que necesitan más recursos tendría que reconsiderar mi visión, pero tengo la intuición de que no es ese el problema. Se trata de una decisión política y un problema de logística policial”. Mujica destacó que en la actualidad el Ministerio del Interior tiene el mejor equipamiento de su historia, “un logro del ministro [Eduardo] Bonomi”, dijo.

En busca de pareja

Es de rigor preguntar a Gonzalo Mujica a qué partido político se va a sumar. Con humor e ironía contestó: “Estoy buscando novia y no la he encontrado. Hace cuatro años que estoy solo y no he encontrado pareja. No hay que hacer un misterio de esto. Lo que me molesta es la frivolidad. Soy independiente y estoy actuando de esa manera. Dije que no me iba a considerar un opositor y no soy un opositor, es más, he votado muchas más cosas con la bancada del FA después de que me declararan fuera de los cuadros orgánicos que cualquier otra bancada”, concluyó. Mujica se reunirá el lunes con el Directorio del Partido Nacional, invitado especialmente por su presidente, Luis Alberto Heber.