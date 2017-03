Interpol buscó al empresario Francisco Sanabria en Maldonado

En la mañana de ayer funcionarios de Interpol buscaban a Francisco Sanabria en una casa de la familia ubicada en Manantiales (Maldonado). El inmueble era parte de la garantía que mantenía Cambio Nelson con Redpagos, por lo que el viernes de la semana pasada la familia había retirado sus pertenencias; no obstante, Interpol se dirigió a la zona y les preguntó a varios vecinos si tenían información sobre el ex diputado y ex secretario general del Partido Colorado (PC).

Sin embargo, según informó anoche Subrayado, agentes argentinos de Interpol le habrían dicho a sus colegas uruguayos que Sanabria viajó a Estados Unidos, más precisamente a Miami. Las fuentes policiales consultadas por ese medio afirmaron que en las próximas horas podrán confirmar si efectivamente se encuentra en territorio estadounidense. En la misma línea, El Observador publicó que Sanabria viajó desde Buenos Aires a Estados Unidos el sábado de noche, en un vuelo de American Airlines.

Estas líneas de investigación contradicen la versión del propio Sanabria, que el fin de semana grabó un audio en el que decía que estaba en un país del Mercosur "a dos horas de Uruguay", a donde tenía previsto retornar a la brevedad "para dar la cara" en el marco de la investigación judicial que lo involucra directamente.

Sanabria, hijo del difunto senador colorado Wilson Sanabria, escapó luego de cerrar su empresa, Cambio Nelson, que de forma ilícita ofrecía servicios de depósitos bancarios con elevadas tasas de interés. Según circuló, el empresario mantenía una deuda de cerca de 15 millones de dólares. Fuentes consultadas por la diaria coinciden en que Francisco Sanabria sólo es un testaferro, y aseguran que no será extraño que sean citados por la Justicia los gerentes de la empresa, porque estarían en conocimiento de la estafa.

¿Y los trabajadores?

Óscar Andino, dirigente sindical de Maldonado, dijo a la diaria que no se han podido comunicar con los empleados de Cambio Nelson: "No nos hemos podido contactar con ninguno de ellos". El integrante del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) confirmó que 90 personas, de sucursales de todo el país, quedaron sin empleo; sólo los locales de Maldonado empleaban a 49 personas.

Según FM Gente, propiedad de Sanabria, "en estas últimas horas trabajadores y familiares de la institución financiera comenzaron a mostrar su preocupación ante la incertidumbre en que se encuentran desde el punto de vista laboral". El portal de la radio dice que los empleados no pueden acogerse al seguro de desempleo por "cuestiones formales", que no especifican. "Los trabajadores confían más en la empresa que en el sindicato que los defiende. Ellos están esperando a que aparezca Sanabria", dijo Andino.

La interna colorada

El viernes, el PC emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la situación, que podría derivar en perjuicios a varios ciudadanos, pero dejó en claro que lo ocurrido "se deriva de una actividad comercial y empresarial de carácter privado del involucrado, de cuyo manejo el PC es completamente ajeno".

El comunicado no conformó a los sectores que no integran Vamos Uruguay. Por su parte, la lista 100 del PC en Maldonado, que responde al director del Banco República Eduardo Elinger, emitió otra declaración mucho más dura con el ex diputado suplente. Dice que "lamenta" la "actitud" de Sanabria de "no afrontar personalmente las consecuencias de su actividad comercial", y pide que la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del PC "analice con profundidad los hechos ocurridos".

El senador José Amorín Batlle, líder de Propuesta Batllista, dijo a la diaria que coincide mucho más con el comunicado de la lista 100 que con lo manifestado por las autoridades del PC. En tanto, el diputado Ope Pasquet, integrante del bloque Unidos, que reúne a los sectores Espacio Abierto y Batllismo Abierto, dijo que la declaración del PC no le pareció una "posición final", sino "de circunstancias". Por su parte, el diputado y líder del sector Batllistas Orejanos, Fernando Amado, escribió en Twitter: "Si desde el Partido Colorado se contactaron con Sanabria como dice el comunicado, deberían haber dado su paradero y contacto a la Policía".