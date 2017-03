Para la ATD del IPA las declaraciones de Markarian sobre la Uned son “inoportunas”

Así como se pronunció la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE) sobre las declaraciones del rector de la Universidad de la República (Udelar) acerca de la creación de la Universidad de Educación (Uned), realizadas durante la inauguración del nuevo local del Instituto Superior de Educación Física, también la ATD del Instituto de Profesores Artigas (IPA) emitió un comunicado. Markarian dijo el jueves que “hacer universitaria la formación de los profesionales de la educación es un gran esfuerzo que corresponde encarar y hacerlo bien. Lo que no se puede es hacerlo mal. Si lo hacemos mal es peor que si no lo hacemos”. Opinó que “está mal declarar universitario a algo porque las circunstancias políticas obligan a hacerlo. Estamos en contra de hacerlo así, porque las instituciones universitarias buenas [...] se hacen con un esfuerzo académico profundo, con formación de gente que sabe [...] no transformando en doctor a alguien que estudió dos meses. Si es doctor, tiene que ser doctor. Tiene que haber hecho estudios sistemáticos del doctorado que sea. [...] El estudio, la sistematicidad del estudio, tiene que exigirse. Empezar a crear cargos y cargos y cargos con gente chambona no sirve para nada”.

La ATD del IPA expresa que “lamenta por inoportunas” estas declaraciones y considera que con esas palabras “se pretende desconocer y menospreciar la dedicación y el trabajo profesional sistemático y organizado que los educadores” del CFE llevan a cabo “desde hace más de diez años para que la formación de los educadores se consolide en una estructura universitaria”. Además, niega que sean “las circunstancias políticas coyunturales las que obligan a crear una institución universitaria” de educación, y sostiene que, “por el contrario, son las circunstancias de la realidad contemporánea las que nos vienen demandando la transformación de la formación de los educadores en una estructura” de ese tipo. El comunicado considera que “ubicado desde una torre de marfil se subestima y agravia una institución que se nutre con un alto porcentaje de egresados” de la Udelar, y “parece desconocer” que la Udelar “se nutre de innumerables docentes egresados del CFE, que muchas veces son valorados por sus estudiantes por la formación pedagógico-didáctica que poseen”. “Porque somos críticos de la formación actual, luchamos para que se cree la Universidad Nacional de la Educación Pública, que forme a los Maestros, Maestros Técnicos, Maestros en Primera Infancia, Profesores y Educadores Sociales del país. Al final del año 2012 se registraba más de 21.000 estudiantes matriculados en alguna de las carreras de formación docente siendo el IPA quien aporta el mayor número de estudiantes a la matrícula total”, agrega el texto. La ATD del IPA opina que las declaraciones de Markarian “no colaboran para mantener un diálogo fraterno entre dos instituciones con largas trayectorias históricas en nuestro país” y que no será responsabilidad de la ATD “el sostenimiento latente de un discurso pro privado que se percibe” en los dichos del rector. Concluye que “seguirá, junto a todo el cuerpo docente del CFE, comprometida en la defensa de la creación de una Universidad de la Educación Pública, Gratuita, Autónoma y Cogobernada para que se fortalezca el Sistema Nacional de Educación Pública que el Uruguay de hoy requiere”.