Vázquez se reúne hoy con Miranda por Rendición de Cuentas

El presidente Tabaré Vázquez recibirá hoy a las 17.00 en la residencia de Suárez y Reyes al presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda. Como estaba previsto desde principios de año, Miranda le entregará un documento con las prioridades de la coalición de izquierda de cara a la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Para la elaboración del documento se realizaron en febrero cuatro reuniones de la comisión de programa del FA, encabezada por la senadora Constanza Moreira (Casa Grande). De allí surgió un documento que definía como prioridades, de cara a la Rendición de Cuentas, la educación y el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). También formulaba una serie de propuestas en las áreas de la salud y la vivienda, y sugería priorizar la implementación de algunas leyes ya aprobadas, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la que regula el mercado del cannabis.

Miranda redactó un documento en base al texto elaborado por la comisión de programa, y lo presentó el viernes en la Mesa Política del FA. La discusión en ese ámbito duró cinco horas y tuvo como resultado modificaciones importantes al documento surgido de la comisión, que no se hicieron públicas. El secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, aclaró el viernes en conferencia de prensa que no se darían a conocer los contenidos del documento hasta que este no se entregue a Vázquez.

De todos modos, según supo la diaria, la modificación más importante del documento final respecto del surgido de la comisión de programa fue que se suprimieron las referencias a propuestas tributarias y de otro tipo para obtener recursos para financiar las prioridades programáticas. El texto de la comisión recogía iniciativas presentadas por algunos sectores del FA, entre ellas rever las exoneraciones impositivas a las empresas y las tasas del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Las propuestas no se incluyeron en el documento que se le presentará hoy al presidente, porque se entendió que Vázquez sólo había pedido que el FA fijara prioridades, y algunos sectores se oponían tajantemente a incluir este tipo de medidas, ya que consideran que son potestad del Poder Ejecutivo.

En segundo lugar, se modificó la redacción en puntos que podían complicar al gobierno, a juicio de algunos sectores. Asamblea Uruguay (AU) entendía, por ejemplo, que la mención a que es “irrenunciable” para el FA llegar a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, así redactada por la comisión de programa, iba “más lejos” que el propio programa de la fuerza política, que señala la necesidad de “tender” a 6%, dijo a la diaria un dirigente de ese sector. “El documento de la comisión ponía compromisos y objetivos que, tal cual estaban redactados, si mañana no los alcanzabas, eran una complicación para el propio gobierno”, explicó el dirigente. En ese punto se modificó la redacción para asimilarla a los términos del programa del FA.

Pero hubo un punto en el que no pudieron limarse las asperezas, y tiene que ver con el SNC. Las diferencias llevaron a que AU y el Nuevo Espacio (NE) votaran en contra del documento final. En la reunión de la Mesa Política, los representantes de AU y el NE aseguraron que están totalmente de acuerdo con la importancia del SNC. “Ahora, después, no votaron. Plantearon otra redacción que no compartíamos todos los demás, y por eso se fue a la votación”, explicó a la diaria la dirigente socialista Hyara Rodríguez. El diputado de AU Alfredo Asti dijo que hoy, luego de que se entregue a Vázquez el documento del FA, los dos sectores harán públicas las razones por las que votaron en contra, que son “más de forma que de fondo”.

El documento emanado de la comisión de programa sostenía, respecto del SNC, que se deberá “asegurar los recursos necesarios para focalizar en la atención a la primera infancia (con énfasis en el aumento de la cobertura de los CAIF) y en la atención a la dependencia severa”, y que deberá “jerarquizarse la formación y capacitación de cuidadores”. Según supo la diaria, tanto AU como el NE rechazaban la referencia a “los recursos necesarios” y consideraban que había demasiado detalle sobre los niveles de implementación del sistema.

Esta discrepancia en la redacción, apuntaron algunos dirigentes consultados, refleja una diferencia más de fondo sobre si el SNC debe tener los niveles de asignación presupuestal que se habían previsto a inicios del quinquenio o si deben mantenerse los ajustes efectuados por la última Rendición de Cuentas, que recortó 40 millones de pesos del SNC. En enero, el secretario nacional del SNC, Julio Bango, dijo al diario El País que el sistema se propone recuperar la asignación perdida. “Tenemos la expectativa de poder recuperar eso en las próximas rendiciones de cuentas. Lo que queremos son los 40 millones de pesos que fueron recortados”, afirmó.

Sobre las diferencias surgidas en la votación, Reboledo dijo en la conferencia de prensa que el FA “se caracteriza por la diversidad”. “Sin duda, cuando trabajamos documentos que comprometen el programa o las prioridades de la fuerza política, tenemos que construir los consensos y las síntesis necesarias. Siempre hay discusiones como esta. Es una de las características que tiene el FA. Otra característica es que logramos llegar a acuerdos”, destacó el secretario político de la coalición.