La democratización de la educación será un eje principal para el PIT-CNT el próximo 1º de mayo

El PIT-CNT incluirá a la educación entre sus principales reivindicaciones en el acto del Día de los Trabajadores, para tomarla “nuevamente como el principal problema de los uruguayos”, dijo a la diaria el presidente de la central, Fernando Pereira.

En este marco, el PIT-CNT, mediante el Instituto Cuesta Duarte, organizó el viernes el encuentro “Cuestión de educación. Objetivos y Necesidades de nuestra educación pública”, en el que expusieron los panelistas Ema Massera y Pablo Martinis, ambos doctores en educación, además de Alma Bolón, doctora en Letras. Las ideas debatidas allí serán “los primeros planteos recogidos por la central para reivindicar”, explicó Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya del Magisterio (FUM) y moderadora del evento.

Dentro de la “construcción colectiva de ideas” que impulsará la central de trabajadores el 1º de mayo, hay tres planteos concretos sobre el tema, adelantó la integrante de la FUM. En primer lugar, la “democratización de la educación, porque se ha llegado a un nivel bastante aceptable de acceso, pero todavía tiene grandes desigualdades que no pasan sólo por lo económico”, explicó la docente. Con respecto a este eje central, el presidente del PIT- CNT agregó: “Democratizar implica que a aquellos sectores que tienen mayores dificultades hay que brindarles igualdad de oportunidades; darles educación de calidad a niños que hayan nacido en contextos desfavorables”.

Este punto fue tratado en la mesa; Martinis dijo que “hay una naturalización de la desigualdad en el sistema educativo y hay que remarcar que ninguna desigualdad es natural”. Bolón, por su parte, advirtió que puede ser “una trampa” pensar en la democratización como sinónimo de “aumentar las estadísticas de egresados”.

También será planteado el debate sobre el presupuesto para la educación. “Para llegar a una verdadera democratización se necesita un presupuesto acorde a la realidad; los sindicatos seguiremos reclamando el 6% (del Producto Interno Bruto) para la educación”, sostuvo Elbia Pereira. Según la secretaria de la FUM, estas exposiciones “son un insumo para debatir cuáles son los objetivos y necesidades de la educación, para que el presupuesto no quede en una cifra sino que tenga contenidos, para que no tape emergencias sino que sea lo que se necesita”.

Se propondrá, además, una mejora en la situación de los trabajadores, que “tiene relación con condiciones de trabajo dentro de las instituciones, pero que sobre todo forma parte de las condiciones de aprendizaje de los niños, algo que se suele ver de forma separada, pero es lo mismo”, detalló la docente.

El presidente del PIT-CNT destacó la importancia que tiene debatir sobre la educación en particular, y afirmó que “el movimiento sindical tiene que tener condiciones para hacer estas propuestas; no va a ser el ejecutor de las políticas porque no es su papel, pero tiene que ser capaz de colocar propuestas concretas y claras, que contribuyan a mitigar la desigualdad que hoy existe en Uruguay, porque lo que está en crisis no es la educación pública: es la educación en general”.