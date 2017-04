Rajoy evitó hablar en Uruguay sobre los casos de corrupción en su país

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguraron ayer que se espera la firma de un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur antes de fin de año. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa a la que asistieron periodistas de los dos países. La convocatoria era para las 13.00, pero los jefes de Estado no entraron en la sala de conferencias del piso 11 de la Torre Ejecutiva hasta las 13.28. Desde las 13.10 algunos integrantes del gabinete de Uruguay, como Danilo Astori (Economía y Finanzas), Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas) y Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores), esperaban la entrada de los mandatarios. También estaban presentes el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y Juan Salgado, presidente de la empresa de ómnibus CUTCSA, que conversaron durante los casi 20 minutos de espera.

Vázquez fue el primero en hacer uso de la palabra; agradeció la visita de Rajoy y destacó la buena relación entre los dos países y entre el Mercosur y la UE. “Uruguay y España apoyarán todos los instrumentos para avanzar este año, profunda y decididamente, en un tratado de libre comercio. Las condiciones políticas hoy permiten que seamos realmente optimistas”, dijo.

Vázquez anunció que se reimpulsará el Tratado General de Cooperación y Amistad, que fue firmado en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno hubo una única reunión de alto nivel, en 2006, para tratar las migraciones. El presidente aseguró que en breve se celebrará otro encuentro en el que se abordará la misma temática.

Rajoy también se refirió al acuerdo: “Seguiremos impulsando en el seno de la UE el acuerdo de asociación con el Mercosur. Ese acuerdo permitirá acercar a dos regiones que comparten valores y son polos de estabilidad y prosperidad, no sólo en términos económicos, sino políticos y de cooperación”.

En la conferencia sólo se permitieron preguntas de dos periodistas por país. Por Uruguay intervinieron Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y Radio Uruguay. El colega de TNU preguntó específicamente si se está pensando en algún otro tipo de acuerdo anterior a un tratado de libre comercio, y Rajoy no fue claro en su respuesta, pero señaló que la UE y el Mercosur ya tuvieron una primera ronda de negociaciones en Buenos Aires y que espera que antes de fin de año haya un acuerdo firmado.

Los dos periodistas españoles -del diario El País y de Tele 5- se interesaron por la situación interna de España. El corresponsal del periódico preguntó a Rajoy: “Usted ha dicho que el gobierno respeta la división de poderes; sin embargo, no es esa la impresión que se está transmitiendo. En los últimos días, un secretario de Estado recibió a una persona que está siendo investigada, y un ministro mandó un SMS a una persona que acabó siendo detenida. También hemos sabido que el Partido Popular [PP] tuvo conocimiento hace años de una cuenta en Suiza del señor Ignacio González, y al parecer no se actuó con diligencia”. Rajoy no profundizó en la situación interna de su país y se limitó a responder que confía plenamente en la Justicia. “Creo en el Estado de derecho y en la separación de poderes. Pido que se la deje trabajar [a la Justicia] con tranquilidad. Yo siempre digo que el que la hace la paga, pero de la misma manera que digo eso también aseguro que no se puede generalizar. Nadie podrá decir que durante el gobierno de PP la Justicia no ha actuado con total y absoluta independencia. Es ahora cuando se está actuando y se está condenando, y cuando los jueces toman las resoluciones que consideren convenientes en defensa del interés general. Soy partidario de que aquellas personas que no cumplan con la ley sean sancionadas. El Estado de derecho significa el sometimiento de todos a la ley, pero también implica presunción de inocencia”, aseguró el presidente del gobierno español.

En España se denunció la existencia de maniobras que determinaron la pérdida de aproximadamente 30 millones de euros de la empresa estatal de distribución de agua potable en Madrid, Canal de Isabel II, a raíz de inversiones realizadas en Brasil. Esta empresa está acusada de financiar de forma ilegal al PP. Canal de Isabel II compró una empresa de software brasileña, Emissão Engenharia e Construcão, por intermedio de una sociedad uruguaya, Soluciones Andinas de Agua SRL, por 21,4 millones de euros. Dos años después, la empresa comprada registraba pérdidas de más de cinco millones de euros. En marzo, los partidos opositores en Madrid, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español, presentaron una denuncia por este tema en la Fiscalía Anticorrupción.

Rajoy y Vázquez también se refirieron a la situación de Venezuela. El mandatario español aseguró que le preocupa “profundamente la situación en ese país hermano. Quiero para los venezolanos lo mismo que para los españoles. Hay que evitar a toda costa un enfrentamiento sangriento. Se requiere que se devuelva la voz al pueblo venezolano y un consenso nacional con la mayor celeridad posible”.

En tanto, Vázquez dijo que en una próxima reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) Uruguay “va a mantener su posición de no apoyar la aplicación de la carta democrática porque creemos que no hay que aislar a Venezuela: hay que tenderle una mano de apoyo para que no desemboque en una lamentable situación de la que nos arrepintamos de no haber dado apoyo”. A esa hora, todavía no se sabía que Venezuela iba a abandonar la OEA.