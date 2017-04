Una jornada para fomentar el acercamiento de las niñas a las TIC

Angie estaba preocupada por contar cuántos varones y mujeres había en la sala. Minutos después, su preocupación pasó a ser otra: cómo dirigir un robot desde una ceibalita y lograr que se mueva de tal forma que su trayectoria termine conformando un cuadrado. La dinámica propuesta por los talleristas, Facundo Bermúdez y Andrés Aguirre, estuvo planteada primero en forma de ronda.

Las niñas, de la Escuela 178 de Casavalle, recibieron una merienda “para obtener energía” que permitiera desarrollar la consigna. En subgrupos más reducidos, encastraron las XO en una estructura robótica con ruedas y mediante la conexión de un cable y una aplicación de la computadora, empezaron a explorar sus movimientos. Los talleristas explicaban que el robot sólo responde a órdenes humanas, y les propusieron que lo hicieran mover en forma de cuadrado. También explicaron que había que proceder parecido a lo que harían si quisieran pedirle lo mismo a una persona, aunque en el caso del robot había que emitir órdenes precisas.

Después de explorar y jugar un rato con el movimiento del aparato, algunas de las niñas lograron la consigna encomendada, lo que motivó que las caras pasaran de la compenetración a la satisfacción en cuestión de segundos. Era lo que buscaba el taller: que las escolares asuman que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son algo cercano y es un área en la que pueden desempeñarse. La actividad tuvo lugar el jueves en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, una conmemoración que promueven los estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas.

En diálogo con la diaria, Bermúdez y Aguirre, referentes de alfabetización digital de los Centros MEC, explicaron que la población que participa en los cursos y talleres que ofrecen muchas veces no culminó la educación formal obligatoria. En particular, Bermúdez consideró la necesidad de incluir en la oferta de los Centros MEC propuestas innovadoras como robótica y el vínculo con tecnologías. De todas formas, señaló que no todos quienes acuden a un taller lo hacen con los mismos objetivos, que pueden ir desde tener un acercamiento con la robótica hasta contar con un espacio para socializar. Acerca de la consigna de la actividad del jueves, Aguirre sostuvo que busca plantear “que las tecnologías necesitan a las niñas” y que “las niñas necesitan la tecnología”, más allá de que luego se inserten laboralmente (o no) en la industria del software o la tecnología.

En resumen: una oportunidad de pasarla bien y al mismo tiempo aprender nociones básicas de programación y robótica.

De fondo

Antes de los talleres, Glenda Rondán, directora de los Centros MEC, dijo a las niñas que las mujeres “no se achican” y subrayó, entre otras cosas, la importancia de “respetar” sus preferencias y vocaciones. La jerarca señaló además que no le gusta decirles a los niños que son “el futuro” porque considera que en realidad “son el presente”. No obstante, llamó a las niñas a “apropiarse del futuro” porque “puede transformarse”. Por su parte, el director del Instituto Nacional de la Juventud, Santiago Soto, señaló que es pertinente preguntarse por qué los varones están más vinculados a las TIC que las mujeres. Lo ilustró con la cifra de que sólo 22% de los estudiantes de carreras tecnológicas son mujeres; sin embargo, los varones son minoría en la población universitaria total. Rodrigo Díaz, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería, dijo que es importante que las niñas se acerquen a las TIC porque esa área crecerá significativamente en los próximos años y brindará muchas posibilidades laborales.

Según Díaz, la industria evolucionará a partir del desarrollo de una internet 4.0, y avizoró que los robots van a suplantar las “tareas repetitivas y aburridas”, pero antes “alguien tiene que construirlos”. Al respecto, dijo que ya no es complicado construir un robot, porque hay piezas que se consiguen armadas. También se refirió a los estudiantes del liceo de Tala que la semana pasada obtuvieron un premio en una competencia de robótica en Houston, Estados Unidos. El jerarca detalló que se extenderán fenómenos como la inteligencia artificial o la llamada “internet de las cosas”, a partir de que distintos objetos se podrán comunicar entre sí.

A tierra

Durante los últimos días, varios organismos públicos y privados organizaron actividades de incentivo a la participación de niñas y jóvenes en las TIC. Por ejemplo, el Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Plan Ceibal destinaron 20 días a esa tarea, que apunta a generar “una línea de trabajo de género”, que incentive la participación de las mujeres en la ciencia, explicó a la diaria la directora del CES, Celsa Puente. La idea es llegar con varias iniciativas al 17 de mayo, día en que se realizará el Scratch Day, que organiza el Plan Ceibal en conjunto con la universidad ORT. En esa instancia está previsto que se compartan proyectos estudiantiles, y la idea desde Secundaria es que lleguen varios protagonizados por niñas y adolescentes mujeres.

Para lograrlo, se estimula que en cada liceo se generen proyectos en los que participen niñas, más allá de que también pueden hacerlo varones. La forma es por medio de los profesores que atienden las salas de informática, a quienes se les pide que den talleres a contraturno. Además, Puente contó que se trabaja en la línea de coordinar visitas de los liceos a la Facultad de Ingeniería (Fing) de la Universidad de la República para que los jóvenes conozcan la oferta curricular de la institución, y que se organizará una charla en el Liceo 71 sobre la temática. En concreto, en esa oportunidad se invitará a la actual decana de la Fing y ex titular del MEC, María Simon, y a la jefa de Laboratorios Digitales del Plan Ceibal, Magela Fuzatti, de forma de mostrar el trabajo de dos mujeres que desarrollaron carreras exitosas en el campo científico y tecnológico.