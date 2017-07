Activistas aseguran que la superpoblación de perros preocupa porque toca la economía del campo

Plataforma Animalista repudió la propuesta del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, de volver a crear perreras. El viernes, la agrupación de activistas y organizaciones a favor de los derechos de los animales se manifestaron contra las perreras y en reclamo de una política pública seria para dar solución a la superpoblación de perros.

Patricia Durán, integrante de Plataforma Animalista, dijo a la diaria que esa colectividad rechaza la propuesta del ministro porque considera que matar perros no es una solución. La activista sostuvo que desde hace años las organizaciones advierten de la superpoblación de perros. “Ahora hay problemas en el campo, hay jaurías que están matando ovejas y se está tocando un tema económico importante, por eso [los perros] están en la mira. Quiere salir a matar perros que están ahí por la falta de responsabilidad de las personas. Hay gente que sale a cazar con perros y luego los deja; [después] de las carreras de perros también son abandonados en el campo”.

Las organizaciones proponen que se promuevan las castraciones masivas, tanto para perros de la calle como de los que tienen un hogar, porque, además de ser una solución para la superpoblación, es una medida para evitar varias enfermedades caninas. Según la empresa Equipos Consultores, hay 1.700.000 perros en hogares uruguayos. La encuesta no incluye a los perros callejeros ni a los que se encuentran en refugios. Otras propuestas de las organizaciones son que se estimule la adopción y que se haga un descuento en las patentes de los perros castrados.

“Hay gente reacia a pagar la patente, pero si ese dinero se destinara a un plan real que ayudara a reducir la población y que fomentara la educación, quizá [el pago de la patente] se vería de otra manera”, señaló Durán. Si bien no se mostró contraria a la colocación de microchips, dijo que esta medida debería estar enmarcada en una política que tuviera en cuenta “las castraciones, la prohibición de la venta y el fomento de las adopciones”. Las organizaciones lamentan que en la Rendición de Cuentas no haya recursos para tratar el tema de bienestar animal. “Dicen que no hay recursos para eso, y al hacerlo no reconocen la problemática de los animales en nuestro país”, afirma Plataforma Animalista en un comunicado de prensa.