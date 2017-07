Directorio blanco preocupado por amenazas a funcionarios policiales

Integrantes del Partido Nacional (PN) están preocupados por la situación de funcionarios policiales amenazados por delincuentes. Ayer, el Honorable Directorio del PN se reunió con representantes del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom). Beatriz Argimón, integrante de ese órgano, dijo a la diaria que quedaron “profundamente preocupados” por lo planteado. La dirigente nacionalista aseguró que hay varias denuncias de policías amenazados. “Creemos que se tiene que crear, en forma rápida, un protocolo para brindar soluciones que, por lo que nos transmitieron, no están”, sostuvo. En la reunión también se habló de “la modificación que se hizo en su momento del 222 y lo que hoy es el ‘223’”. “Nos queda claro que los policías recurren al ‘223’ porque lo necesitan, no es algo que hagan por deporte”, dijo Argimón. También preocupa al sindicato el destino de los policías a los que se les quita el arma cuando hay una denuncia por violencia doméstica. “Inmediatamente se los traslada [a trabajar] al sistema carcelario. Es todo un tema, porque no están preparados para esa tarea”, dijo. El PN estudiará la redacción de un protocolo de actuación y las posibilidades de modificar la Ley Orgánica Policial.