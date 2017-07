Mujica cree que se ejerce presión sobre quienes deciden en el caso de Sendic, pero ni aun así alcanzaría para absolverlo

El ex presidente de la República y ex entrevistado de la semana en cuanto programa extranjero existiera con dinero como para hacer un viajecito hasta Uruguay, José Mujica, no quiso opinar sobre el posible veredicto de la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en el caso del vicepresidente Raúl Sendic. Para Mujica, “cualquier comentario” acerca del asunto “será una presión para los que tienen que decidir”.

“El compañero la tiene clarísima”, dijo a Los Informantes (diario) un vocero del oficialismo, que quiso identificarse pero no nos interesó, porque como nos dice una cosa nos dice la otra. “Es al pedo hacer presión sobre los que deciden el futuro de Raúl, si todos sabemos que no hay forma de que lo salven”, sostuvo.

Mientras tanto, el doctor honoris causa de la Universidad de Júpiter, Raúl Sendic, declaró (declararon, porque siempre habla en plural) que seguirá al frente de sus responsabilidades, lo que asegura la existencia de más columnas informativas como la que usted se encuentra leyendo.