Rossi dijo que no viene "mal" utilizar Fondo de Estabilización Energética para financiar infraestructura para UPM

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció la semana pasada, en una entrevista con la radio El Espectador, que 173 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética “se utilizarán eventualmente como un mecanismo financiero –habrá que estudiarlo bien– para las inversiones fundamentales que el país necesita en materia de infraestructura”. “Por ejemplo, disponer de esa ayuda para financiar algunas inversiones fundamentales de UPM, de las que Uruguay necesita hacer para que se instale la nueva planta. Como, por ejemplo, el ferrocarril”, dijo Astori en el programa La mañana.

La posibilidad de utilizar recursos del Fondo de Estabilización Energética con este fin despertaron las críticas en la oposición. El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo el miércoles, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que estudia la Rendición de Cuentas, que Astori no tiene potestad legal para establecer un destino que no está previsto para los dineros del Fondo de Estabilización Energética.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, fue consultado en comisión sobre esta posibilidad. “Sobre la utilización de los 173 millones, desde luego que mal no me vienen, pero no soy yo el que puede dar una respuesta sobre eso. La verdad es que fue una buena noticia para mí, pero no puedo dar una respuesta de cómo se procesa”, dijo.

Rossi explicó que la Rendición de Cuentas no prevé recursos para las obras de infraestructura que requiere la instalación de la pastera, porque esto “exigirá un financiamiento especial”. “Nosotros no estamos en condiciones de realizar la obra con recursos del Estado uruguayo. Por lo tanto, se llamará a licitación para que algún consorcio, de los muchos que han manifestado interés, lleve adelante este tipo de proyecto en caso de disponerse que se siga adelante con él”, expresó el ministro.

Sobre el trazado ferroviario, Rossi aclaró que todavía no se ha tomado una decisión. “En los departamentos de Durazno, Florida y aun en el departamento de Canelones aparecen las cosas más sencillas. En Montevideo tiene una alta complejidad la necesidad de fortalecer una red ferroviaria que esté apta para el momento, a la vez que signifique un avance para Uruguay en lo que tiene que ver con la carga de UPM y con el incremento de la carga en general”.

En cuanto a la adecuación del puerto de Montevideo para canalizar la producción de la pastera, Rossi insistió en que “tiene capacidad para mover esos dos millones y poco de toneladas [de pasta de celulosa] adicionales sin demasiado problema” y “sin riesgo de colapsar”. Adelantó que “puede existir la aspiración” de ubicar una terminal especializada en celulosa en el puerto.