Trancazo

El proyecto de resolución que propuso el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, ya tomaba en cuenta lo que, a su entender, era una “opinión muy mayoritaria” en la Udelar: que financiar la refuncionalización del Hospital de Clínicas mediante un proyecto de participación público-privada (PPP) “no va a permitir hacer lo que nosotros queremos hacer con el hospital”. En la anterior sesión del Consejo Directivo Central (CDC) se habían manifestado distintos integrantes en contra de ese camino: además de los órdenes de egresados y estudiantes, lo hicieron dos actores centrales en la discusión: el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, y la directora del hospital, Graciela Ubach. En esa sesión no hubo expresiones a favor del camino de la PPP, si bien tanto Markarian como el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, plantearon su preocupación respecto de qué alternativas existen para efectivamente reformar el hospital.

Anoche, con la resolución que aprobó por amplia mayoría el CDC, se confirmó la negativa a la PPP. La resolución aprobada contempla, en sus considerandos, que “a fin de avanzar coherente y consensuadamente en la institución, el camino más adecuado en este momento parece ser el de la suspensión de los trámites de aplicación de la modalidad de participación público-privada en el marco de la ley 18.786”. Antes, la resolución destaca que el Clínicas “es a la vez un importante centro de asistencia a la salud pública y juega un rol muy importante como centro formador de recursos humanos en salud del país”. La resolución reafirma la importancia “de la solicitud presupuestal realizada por la Udelar con el fin de iniciar las obras”, asegura que se mantendrá la “búsqueda de alternativas de financiamiento para llevar a cabo la totalidad del proyecto de refuncionalización”, y deja en manos del Comité por el Clínicas, integrado por representantes de todos los órdenes, la elaboración de una propuesta de resolución que se pondrá a consideración del CDC el 8 de agosto y que fundamentará por qué la universidad se niega a continuar el camino de la PPP.

Ayer se manejaron algunos de los argumentos por los que se llegó a esa conclusión. Rico leyó la resolución del Consejo de su facultad, que resume varios de los puntos planteados como negativos: “el alto costo final del repago de la obra bajo la modalidad de PPP”; “el plazo extendido del pago de la obra por la Udelar, que transfiere la responsabilidad de la decisión inicial a administraciones universitarias y gubernamentales futuras”; “el alto endeudamiento que durante esos años deberá asumir la Udelar con la inseguridad de poder contar con las partidas incrementales presupuestales anuales consolidadas para amortizar la deuda”; “el eventual compromiso de sus márgenes de autonomía ante la mayor dependencia financiera de los gobiernos de turno”, y “el riesgo de que los eventuales montos incrementales futuros del presupuesto universitario sólo contemplen la meta de refuncionalización del hospital, congelando así por años el desarrollo institucional integrado y de cada servicio universitario”. La decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, añadió otro de los argumentos, que se desprendió del informe de prefactibilidad de la PPP elaborado por un equipo coordinado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y es que la PPP da “un margen muy pequeño” de valor por dinero, lo que significa que no es contundentemente más conveniente hacer la obra por PPP que por obra pública tradicional. “No es un no por capricho, es un no sostenido en el análisis y en el estudio”, añadió, por su parte, Tomasina.

Para adelante

Markarian enfatizó anoche que la situación del hospital “no se resuelve con decir no a las PPP”, Tomasina dijo que hoy el hospital “es insustituible”y el delegado del orden de egresados, Federico Kreimerman, dijo que el Clínicas atiende a un tercio de los pacientes de ASSE, si bien 90% del presupuesto del hospital es universitario.

Las alternativas de financiamiento de las obras han sido escasamente exploradas. A la Udelar llegaron diversas opciones de préstamos; una en particular del fondo de capitales de inversión Invema, que consiste en un préstamo de 120 millones de dólares a una tasa de interés de 2%, lo que, no obstante, requiere la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas (que se niega a aumentar la deuda pública). Por otra parte, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, propuso derivar a las obras del Clínicas un subsidio de 13.000.000 de dólares anuales que hoy se destinan a premios en carreras de turf, lo que planteará como un aditivo de la Rendición de Cuentas.