Amado se reuniría con Vázquez por Rendición de Cuentas; acuerdo incluiría partida para directores de escuelas y liceos

El Frente Amplio (FA) tuvo que negociar a varias bandas por la Rendición de Cuentas que hoy se empezará a discutir en el plenario de la Cámara de Diputados. La aprobación en general la comprometió el diputado Gonzalo Mujica, escindido del FA desde fines del año pasado, quien dijo que quiere habilitar la discusión del articulado; la modificación de la tasa consular y el impuesto a los juegos de azar los acompañará el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien a su vez propuso y logró que se aprobara la reducción del subsidio a la cerveza para destinar fondos a las obras en el Hospital de Clínicas, y el diputado colorado Fernando Amado permitiría la aprobación del polémico artículo 15, que habilita al Estado a postergar el pago de sentencias judiciales en su contra, según pudo saber la diaria. El acuerdo está “muy avanzado” y sería oficializado hoy después de una reunión del diputado con el presidente Tabaré Vázquez, en la residencia de Suárez y Reyes.

Después de la reunión que tuvieron Amado y el presidente del FA, Javier Miranda, en febrero, cuando el diputado manifestó su apertura a acompañar la Rendición de Cuentas, el legislador no tuvo más reuniones con el oficialismo por el proyecto. Amado fue invitado a un encuentro de todos los legisladores de la oposición convocado por Mujica, al que no concurrió porque estaba de luna de miel. Pero desde hace varios días retomó las conversaciones por este tema con el diputado Alejandro Sánchez. Desde el sector de Amado, Batllistas Orejanos, se plantearon algunas prioridades a las que destinar presupuesto, no contempladas en el proyecto original del Poder Ejecutivo; varias de estas coincidían con planteos de la bancada oficialista: asegurar los recursos para complementar la partida destinada a salarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y cumplir con el convenio salarial vigente, destinar recursos para regularizar la situación de 1.013 auxiliares de servicio, otorgar recursos a la Universidad Tecnológica, a los programas destinados para dependencia severa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros. Además, el sector incorporó otro planteo, para que ANEP cuente con una partida especial destinada a una compensación a los directores de escuelas, escuelas técnicas y liceos. El planteo es parte de las reivindicaciones de los gremios docentes, que han dicho en diversas oportunidades, también de cara a esta Rendición de Cuentas, que hay directores de centros educativos que ganan menos que los maestros de ese mismo centro, por sucesivos cambios en la escala salarial. La partida, estimaron las fuentes, permitirá un complemento de entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales a los directores. Otro de los planteos del sector fue direccionar un porcentaje de los recursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional a la formación en nuevas tecnologías destinada a jóvenes.

El voto de Amado permitiría aprobar el artículo 15, pero la nueva redacción propuesta por el Poder Ejecutivo, hasta anoche, todavía no había generado acuerdo en la interna de la bancada oficialista. Los diputados del FA se reunieron anoche con el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y con el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo.