Uruguay en pantalla

Elegir el destino del paseo de fin de año puede ser una tarea difícil. En ese desafío se encontraban los estudiantes de sexto año de la escuela 153 de Toledo Chico cuando a Esther Moleri, maestra contenidista de matemática del portal Uruguay Educa y docente de la institución, se le ocurrió mezclar su conocimiento sobre plataformas educativas virtuales con las ganas de irse de viaje de los estudiantes. Así surgió la “Guía turística virtual de Uruguay con ojos de niñ@s”.

La idea empezó en la clase de sexto, pero en 2015 se comenzó a trabajar con los alumnos de cuarto año, comentó la docente a la diaria. Una vez que definieron la idea, se propusieron como objetivo “crear una guía turística virtual de Uruguay con ojos de niño, a partir de una wiki interescolar, involucrando para ello, como mínimo, a un grupo de cuarto año de una escuela de cada uno de los departamentos del país, sus docentes y familias, mediante redes de aprendizaje”, detalló la docente en el informe de este proyecto interdisciplinario e interescolar.

Para Moleri, era fundamental que el proyecto le facilitara al alumno el abordaje a los temas fijados en el programa escolar por medio de las herramientas virtuales. Rápidamente, comenzaron a trabajar en la creación de esa wiki colaborativa y se pusieron en contacto con los primeros ocho departamentos que participaron. En los dos años siguientes, el proyecto siguió hasta tener “casi todos los departamentos cubiertos”, con 17 escuelas a bordo de la iniciativa, explicó.

Trabajaron con la plataforma Crea 2 de Ceibal, que tiene “una lógica de red social educativa que dinamiza los aprendizajes mediante la colaboración y comunicación constante entre alumnos y docentes” y responde a una “lógica de red social donde cada miembro tiene su blog personal y puede realizar comentarios a través del muro”, lógica que “produce una rápida aceptación por parte de los alumnos, ya que es un entorno en el que se encuentran inmersos, convirtiéndose en un canal potente para el desarrollo de habilidades sociales”, según consta en el blog del programa.

Moleri dijo que la plataforma Crea 2 sirvió como “trastienda de la wiki”, ya que lo que hicieron fue crear “un grupo que se llama ‘Uruguay interescolar guía virtual’, en el que hasta el momento participan 339 miembros en 23 foros, entre niños, maestras, maestras de apoyo Ceibal, directores y dinamizadoras”, detalló la docente. Con esa información y videoconferencias entre distintos departamentos, se comenzó a generar una base de datos de los lugares turísticos e interesantes para visitar en cada localidad.

El siguiente paso en el proyecto fue crear la página en Wikispaces. La elección de este recurso se basó en las “amplias posibilidades para construir colaborativamente el producto final esperado”, detalló la docente en el informe. “Los niños, con sus XO o con el equipo que tengan, se encargan de registrar los lugares de sus departamentos con videos, presentaciones e imágenes y escribiendo texto, realizando entrevistas a actores locales que fomenten el turismo”, dijo Moleri.

A destacar

Mediante esta forma de trabajo los alumnos obtienen “las competencias digitales y el resto de las competencias necesarias para desenvolverse en el siglo XXI”, afirmó la docente. Este proyecto permite “pensar fuera de la caja, porque no hay techo para esto, que empezó y no se sabe dónde va a terminar: cada vez surgen nuevas oportunidades, nuevos problemas para los que hay buscar nuevas soluciones estratégicas”, contó.

En este trabajo se destacó el aprendizaje invertido, es decir, la tarea que se comienza en la casa y se desarrolla en la escuela: “El maestro, en la clase, propone trabajos que no se pueden realizar en ese ámbito, como salir el fin de semana a filmar las plazas de la ciudad. La diferencia con un deber es que este último se queda en eso y nada más, mientras que en este caso el trabajo vuelve a la clase, circulan los resultados, llegan nuevas propuestas y se hacen sugerencias a lo que trajo el compañero”, detalló la maestra.

Con respecto a su rol como contenidista anclada en una escuela, Moleri señaló: “Es muy movilizador. Lo que más destaco es que uno se siente más útil que trabajando solo en la virtualidad, porque si no, estamos generando recursos que no sabemos si se usan o no. En cambio, en el territorio, podemos acompañar al maestro en la enseñanza de determinado contenido con la herramienta oportuna para hacer que su trabajo sea diferente, para que utilice los nuevos recursos disponibles y genere los mejores aprendizajes transitando los caminos más ágiles para recorrer”.

Moleri se siente “deslumbrada” por la forma en que ha funcionado este proyecto, y le sorprende la cantidad de correos de distintos docentes que “se han vinculado con otros que les han contado, sobre todo por intermedio de las coordinadoras de los centros de tecnología del país, que conocen a los dinamizadores, o en los encuentros de directores”. La maestra destacó la importancia de “socializar las prácticas exitosas, porque no es lo mismo leerlo a que lo cuente un compañero que ya lo vivió”. Por eso ve con buenos ojos iniciativas como el ComparTIC, un espacio generado por el sector de Formación en Plataformas de Plan Ceibal, en el que los docentes comparten experiencias y en el que Moleri participó en 2015.