Caso Toriani: prestadores privados y públicos recurren a estudios en las ciudades fronterizas; incluso hay un acuerdo de ley

El diario El Observador publicó el miércoles que el ex director del Hospital de Rivera Andrés Toriani sumó “otro caso sospechoso”: recurrir a la contratación de tomografías en el instituto Hugolino Andrade, ubicado en Sant’Ana do Livramento. El caso no es nuevo, sino que ya era conocido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). De hecho, en enero de 2016 el organismo le impuso a Toriani que contratara los servicios de tomografía únicamente a Casmer, mutualista de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi, ex Femi), que había presentado un importante déficit en los años anteriores.

En las ciudades fronterizas no es descabellada la compra de servicios médicos (así como de otra índole) en Argentina o en Brasil y, según supo la diaria, hay una larga lista de ejemplos. Días atrás, en diálogo con este medio, Toriani citó el ejemplo de las tomografías en el instituto Hugolino Andrade para graficar la presión que ejercieron los privados y el beneficio que significó para el hospital. “A diez cuadras de la línea [fronteriza] hay un centro de imagenología muy importante que tiene resonancia magnética, tomógrafo y servicios de radiología especializados. Se llama Hugolino Andrade. Realizándolas allí, habíamos logrado precios entre 40% y 50% más baratos. No hacíamos todas, seguimos haciendo una parte en el tomógrafo de Casmer-Femi y con eso logramos un abatimiento de gasto muy importante, hasta que se nos impuso que teníamos que hacer todas las tomografías en Casmer-Femi”, explicó. Criticó, además, que el precio que le cobraba la mutualista al hospital era superior al que se cobraba en tomógrafos de Montevideo. Con Toriani al frente, el hospital también comenzó a hacer las resonancias magnéticas en el instituto Hugolino Andrade, porque antes sólo se podían hacer en Montevideo, trasladando a los pacientes 550 kilómetros. Según dijo, las mutualistas de Rivera también hacen sus resonancias en Livramento.

De hecho, según informó el miércoles a la diaria el representante de los usuarios de Rivera, Juan Carlos Aguirre, Casmer cambiará su tomógrafo y, durante cuatro meses, enviará a sus afiliados, y a los usuarios de ASSE, a Livramento.

La directora departamental de Salud de Rivera, Aída Gonzálvez, explicó a la diaria que existe un acuerdo de fronteras entre Uruguay y Brasil para la prestación de servicios de salud; fue firmado por los ministerios de salud de ambos países en 2008 y ratificado por ley en 2009: es la Ley 18.546, de Acuerdos Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileños en la Prestación de Servicios de Salud. Consultado por la prensa sobre el caso, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, también mencionó que hay convenios en la frontera que existen desde hace muchos años.

El problema es que, pese al marco legal, el Tribunal de Cuentas no acepta una boleta brasileña. Por eso Toriani debió acordar con Comeri para que hiciera las facturas.

Una fuente del Ministerio de Salud Pública que estuvo en la gestión del acuerdo de 2008 dijo a la diaria que es necesario “afinar” ese instrumento que permite intercambiar servicios en la frontera “y dejarlo apto para que lo usen los sistemas de salud de ambos países de la región de la forma más cristalina posible”. Opinó, además, que está “recontra subutilizado”, considerando que “es un gran instrumento que puede simplificar, transparentar muchas situaciones, y así ganan los usuarios de los dos sistemas”, aunque aclaró que no sólo deben estar involucrados los actores locales, sino también los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía. En ese sentido, pidió “ajustar aspectos reglamentarios de la ley”.

Fuentes de ASSE dijeron a la diaria que necesitan tiempo para estudiar mejor el tema y remarcaron que hay muchos procedimientos que se hacen en el marco de la ley de frontera, aunque dijo desconocer “si el proceso fue administrativamente equivocado”. Toriani, por su parte, aseguró que no se resintió ningún procedimiento administrativo, sino que “lo que se resintió fue la economía de Casmer, que dentro de sus empresas satélites tiene el tomógrafo”.