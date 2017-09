Innovación en la industria

Junto con otras universidades de varias partes del mundo, la Universidad Tecnológica (Utec) y la Universidad de la República (Udelar) ejecutarán un proyecto para incrementar la cultura de innovación en las instituciones y la conexión con la industria, y así lograr un impacto en la empleabilidad de los profesionales que forman y en la internacionalización de estas nociones. El proyecto, llamado Latin-America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network, cuenta con un financiamiento de la Unión Europea por un millón de euros por tres años. A la convocatoria se presentaron en total 756 proyectos, de los que fueron aprobados 135.

Además de por la Utec y la Udelar, el consorcio de centros de educación superior está conformado por el Politécnico de Porto, la finlandesa Universidad de Ciencia Aplicada de Tampere, las universidades españolas de Vigo y Salamanca, varios centros del Instituto Federal Sul (Ifsul) de Brasil, y por el Instituto Profesional y la Universidad Católica de Chile. Además, forma parte del proyecto la Cámara de Industrias de Portugal y Consejo de Rectores de Ifsul.

El proyecto comienza el 20 de noviembre, cuando, durante cuatro días, se harán jornadas en João Pessoa, Brasil. En enero de 2018 se hará una “Formación de formadores” en Porto y Vigo, y tres meses después será el primer taller de Design Thinking con estudiantes en Santiago de Chile.