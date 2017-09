Javier Miranda dijo que renunciará si el Plenario no respalda al Tribunal, y luego tuvo que explicar a la clase política lo que significa “renunciar”

El sábado se llevará a cabo un esperadísimo encuentro, en el que un grupo de personas podría ver sus intereses perjudicados por el accionar de unos pocos. Pero basta de hablar del partido entre Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras. Ese mismo día también será el Plenario del Frente Amplio, en el que se tratará el caso del vicepresidente Raúl Sendic.

Según información que maneja la prensa, en caso de que el Plenario no respalde al Tribunal de Ética, el presidente de la coalición, Javier Miranda, y otros integrantes darían un paso al costado. “El compañero Miranda dijo que podría renunciar”, reveló a Los Informantes (diario) un vocero del Frente Amplio, que no quiso identificarse pero que pidió por favor que aclaráramos que no pertenece a la Lista 711. “Ni bien lo comunicó, se pasó media hora más explicando a los otros compañeros e incluso a políticos de otros partidos lo que significa renunciar. Es como que dejás de cobrar tu sueldo porque vos querés, o algo así. Rarísimo”.