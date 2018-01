Con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y los hábitos saludables, el Municipio C, que se ubica en el centro geográfico de la capital, realizó la campaña C Juega en las 23 escuelas y 28 colegios del territorio. De primero a sexto año, allí entregó a cada niño bolsas reutilizables que contenían un juego de mesa que premiaba las buenas iniciativas y desalentaba las conductas contaminantes. “Un primer objetivo importante es promover las buenas prácticas y trabajarlas de una forma didáctica. Cada una tiene su enlace en la web del municipio para que puedan seguir desarrollándolas con más información. La otra gran intención es promover la interacción familiar; nos interesa generar instancias de encuentro en la construcción de la vida cotidiana”, explicó a la diaria el alcalde Rodrigo Arcamone.

“Nos parece que muchas veces, desde las construcciones y los aprendizajes que generan en las escuelas, los niños transforman el modo de ver la realidad en la familia. Es importante trabajar con niños porque la transformación hacia adelante se da en ellos, ya que son los que cognitivamente están construyendo su forma de vincularse con la ciudad, con el barrio y con los demás”, detalló Arcamone. El alcalde comentó que al comenzar la iniciativa se evaluaron otras alternativas para desalentar el uso de bolsas plásticas, como el trabajo con comerciantes y con el propio Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), que está en el territorio del municipio. Sin embargo, se descartó esta idea porque era “más enriquecedor” trabajar con los niños.

Las escuelas recibieron a un equipo del municipio con una versión del juego en grande, impresa en una lona, y con dados gigantes de goma. De esta forma, el gobierno local lograba una intervención positiva y daba pie a los docentes para continuar trabajando en la clase sobre la temática. El juego consiste en un tablero con un inicio y una meta, donde los jugadores deben ir avanzando de casillero. Las buenas prácticas impulsan el trayecto, mientras que los hábitos improductivos lo retrasan; se trabajan temas como “la construcción de la ciudadanía, el uso responsable de los recursos, el cuidado de la ciudad en la limpieza, la salud personal con aspectos como las meriendas en los recreos y el ejercicio, incluyendo el uso de la bicicleta”, comentó Arcamone.

Llegar al territorio fue una misión de todo el año para el municipio, lo que significó que algunas escuelas obtuvieran el juego antes que otras. Según pudo constatar el alcalde, en aquellos centros educativos en los que llegó antes, el juego se incluyó en la planificación de clase. Para este año se hará un relevamiento de cómo incidió en las prácticas de los niños.

Arcamone considera fundamental incentivar la participación de las generaciones más jóvenes. “Entendemos que parte de transformar la ciudad se tiene que trabajar desde ese lugar, con los niños. La idea es pensar iniciativas para seguir profundizando la participación infantil, como, por ejemplo, los cabildos de niños. Nos parece central para poder darles respuesta también a los más chicos”, comentó.