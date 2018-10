Banderas de Líber impulsa la precandidatura de Mario Bergara

El sector frenteamplista Banderas de Líber, encabezado por el director de Aduanas, Enrique Canon, apoyará la precandidatura del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, a la presidencia de la República.

Fernando López D’Alessandro, integrante de la agrupación, dijo a la diaria que su sector está apoyando a Bergara desde hace mucho tiempo. Según aseguró, la agrupación apuesta a una “estrategia de renovación” del Frente Amplio (FA) y de “la izquierda uruguaya”, en la que no hay espacio para ciertas visiones y acciones: “No hay lugar para visiones caducas de la izquierda, que están superadas por la historia, y no hay lugar para tolerar errores y faltas éticas”. En ese sentido, señaló que la agrupación ha sido enfática en sostener que el ex vicepresidente Raúl Sendic debería ser expulsado del oficialismo.

“Somos seregnistas y estamos convencidos de que ese espacio sigue existiendo en el Frente, que la gente lo quiere reivindicar, y Mario Bergara es el mejor representante de esa reivindicación” y el “mejor candidato”, agregó López D’ Alessandro.

Otro integrante de la agrupación, Jaime Secco, dijo a Montevideo Portal que están a la espera de reunirse con Bergara para conocer cuál es su opinión sobre su posible precandidatura.