Bergara lanza este viernes su precandidatura a la presidencia

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, dejará su cargo en breve. Según dijeron a la diaria fuentes de su entorno, la última actividad en la que participará como jerarca del BCU será este jueves, en una cena organizada por Somos Uruguay en el hotel Sheraton. Allí dará una conferencia titulada “Los retos del Uruguay futuro”. Al día siguiente, en la mañana, presentará su renuncia al BCU, y a las 11.00 dará una conferencia de prensa en la que anunciará su voluntad de ser precandidato del Frente Amplio (FA) en las próximas elecciones internas.

En la noche del lunes, el sector frenteamplista Banderas de Liber –al que pertenece, entre otros, el director nacional de Aduanas, Enrique Canon–, publicó en Twitter: “Viernes 12 hora 11 en La Huella de Seregni conferencia de prensa Mario Bergara 2019”. Pero no se trata de una conferencia de Banderas de Liber para anunciar su apoyo a Bergara, sino del anuncio que hará el propio presidente del BCU sobre su voluntad de ser candidato.

El único sector que apoya su candidatura, por el momento, es Banderas de Liber. Bergara es además muy cercano al senador de Asamblea Uruguay (AU) Enrique Pintado, que casualmente no asistió a la Mesa Nacional de AU que definió el apoyo al intendente de Montevideo, Daniel Martínez; en Asamblea Uruguay asumen que Pintado no puede salir a respaldar públicamente la candidatura de Bergara siendo integrante de un sector que ya se inclinó por Martínez.

Por otra parte, Bergara tiene buen diálogo con el ex presidente José Mujica, con quien ha conversado del tema candidaturas. Ayer, Mujica dijo en entrevista con En perspectiva que no habría que olvidarse de cuál era su planteo inicial: “Andábamos buscando un candidato independiente, que no perteneciera a ningún sector” porque “pensamos que podía colaborar con fortificar la unidad de la herramienta política”, recordó el ex presidente, y añadió que “desgraciadamente” eso no se dio.

De todos modos, comentó que podría surgir un nuevo candidato. “Me parece que va a aparecer alguno más”, “yo he sentido rumores de buenas fuentes”, dijo Mujica. Consultado por el periodista Emiliano Cotelo sobre si ese nuevo candidato era Bergara, contestó: “Sí, también”, “puede ser, veremos en estos días”.

Al mismo tiempo, Mujica no descartó que el Movimiento de Participación Popular pueda respaldar la candidatura de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. “¿Quién dijo que no? ¿Quién sabe? Es probable que eso se decida más adelante”, expresó. Consideró que Cosse “tiene el respaldo de gente valiosa” y “es muy capaz”.

De todos modos, Mujica dijo que “no hay por qué apurarse” en la definición de los apoyos, y agregó que incluso podría presentarse una candidatura nueva en el propio Congreso de diciembre.

Según supo la diaria, Bergara incluso piensa definir algunas propuestas programáticas propias para presentar como insumos de debate en la campaña. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo la semana pasada en entrevista con Crónicas que, a diferencia de los casos de Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica, no ve en los actuales precandidatos frentistas “proyectos de país”. “No hay planteos respecto de hacia dónde van”, declaró. En la misma línea se expresó Mujica ayer.

“Quedamos preocupados porque esté bien preciso, bien definido, cuáles son los ocho o diez puntos centrales, programáticos, que no los vemos claros, y después tomaremos la decisión [sobre qué candidatura apoyar]”, afirmó. “No se puede tener un mamotreto de 200 páginas [en referencia al programa del Frente Amplio], hay que tener ciertas prioridades, y no están claras”, añadió.

Apoyo en clave de género

Mientras tanto, Cosse recibió en la noche del lunes el respaldo de la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio, que se suma a los apoyos de Rumbo de Izquierda, De Frente y el Partido Socialista de los Trabajadores. “Un honor y una gran responsabilidad, compañeras”, escribió la ministra en Twitter. Cosse se reunió con integrantes de la unidad ese día, y conversaron sobre los desafíos en materia de igualdad, educación y seguridad. También hablaron sobre los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil y respecto de la preocupación que genera el avance de las bancadas evangelistas y de la ultraderecha, entre otros motivos por el impacto que puede tener en la agenda de derechos.

Cecilia Wernik, integrante de la unidad, dijo a la diaria que la decisión del grupo es “apoyar a todas las candidatas mujeres que se presenten, no sólo a la presidencia sino a las intendencias, a las alcaldías y a los diferentes lugares”. “Si el FA dice que es antipatriarcal, nosotras tenemos que tener acciones para que esa desigualdad de base se revierta y podamos llegar efectivamente las mujeres”, señaló.

En la unidad hay mujeres independientes y otras que pertenecen a sectores que ya se pronunciaron por otros candidatos. Wernik explicó que este apoyo que se le da a Cosse “no tiene que ver con votos, tiene que ver con que, con nuestras posibilidades y con nuestros recursos, vamos a estar apoyando esa candidatura como grupo”. Añadió que para la unidad es importante poner en agenda los temas de género, no sólo con Cosse sino con todos los candidatos.