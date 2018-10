El líder del sector nacionalista Todos, Luis Lacalle Pou, presentó el fin de semana en Trinidad el programa de gobierno con el que piensa competir en las elecciones presidenciales de 2019. Durante su discurso el precandidato explicó que su propuesta programática no se basa en el cambio en sí mismo, sino en la “evolución”. “Por ejemplo, no nos hubiera servido de nada seguir con Graciela Bianchi como única frenteamplista arrepentida en el sector. En lugar de eso, incorporamos a Gonzalo Mujica, que claramente es una evolución, porque es medio desbocado también pero por lo menos no tiene Twitter”. Lacalle Pou también adelantó que en caso de ganar intentará acercar posiciones con otros partidos para formar una coalición de gobierno. Algunos dirigentes blancos y colorados consideraron que la propuesta es “poco realista”. “Para acercar posiciones hay que tener posturas diferentes. No digo ya opuestas, sino sencillamente diferentes, y entre los colorados y blancos no existe tal cosa”, declaró un dirigente del grupo nacionalista Alianza Nacional. Un diputado colorado coincidió con este diagnóstico, y afirmó: “Se vería muy bien si nos juntamos y después decimos ‘luego de una difícil negociación llegamos a un acuerdo’. Pero claro, cuando alguien nos pregunte cuáles fueron los puntos que se negociaron, no sabríamos qué decir. Al final, sería contraproducente. Y para empezar a inventarnos posturas contrapuestas y después decir que las superamos es muy tarde”.