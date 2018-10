Casa Grande resolvió apoyar a Daniel Martínez

La Asamblea Nacional del sector Casa Grande, reunida el sábado, decidió apoyar en las elecciones internas del Frente Amplio (FA) la precandidatura presidencial del intendente de Montevideo, Daniel Martínez. La senadora Constanza Moreira, líder del sector, argumentó que Martínez “es un defensor del Estado, de las empresas públicas, fue un sindicalista”. “Es un hombre de diálogo y construcción de equipos y es, sin duda, un muy buen candidato para disputar la elección más difícil en los últimos 20 años en la historia del FA”, agregó en declaraciones a Telemundo. Moreira destacó que Casa Grande resolvió “masivamente” respaldar la precandidatura de Martínez, con “transparencia” y “en forma muy democrática”, mediante una votación en la que la senadora participó del mismo modo que cualquier integrante de la asamblea. El sector tomó su decisión después de que sus dirigentes mantuvieron reuniones con Martínez y el resto de los precandidatos del FA: el dirigente sindical y ex diputado Óscar Andrade; el ex presidente del Banco Central del Uruguay Mario Bergara; y (aunque aún no ha formalizado su postulación) la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. Según pudo saber la diaria, el sábado cada precandidatura tuvo sus defensores.

Después de la decisión, Martínez fue invitado a hablar en la reunión, y al salir, en una rueda de prensa, expresó su voluntad de que el FA lleve a una mujer en la fórmula. “Hay tiempos históricos y este es el tiempo histórico de que la fórmula esté integrada también por una mujer. No tengo ninguna duda”, aseguró el intendente capitalino.