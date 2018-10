En medio de 72 horas de paro, el SAQ no descarta profundizar el conflicto

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) desarrolla hoy el tercer día de paro en centros públicos y privados de todo el país. Marcos Schioppi, dirigente del SAQ, informó a la diaria que el nivel de acatamiento fue muy alto, por encima de 90% en Montevideo: “No estamos para nada felices de recurrir a la medida de paro, pero es el único camino que nos ha dejado transitar el Poder Ejecutivo y el SMU [Sindicato Médico del Uruguay], excluyéndonos de las negociaciones”. El SAQ denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo que no se lo haya convocado a los Consejos de Salarios.

El acuerdo que se firmó ayer fija aumentos inferiores para los médicos que ganan más, y creará una comisión para analizar la recategorización de los actos anestésico-quirúrgicos; el SMU quedó en consultar al SAQ qué opinaba de esto, y este considera que con esa consulta no bastaba, porque sus aportes no fueron considerados por el SMU en 2015, cuando se crearon los cargos de alta dedicación, recordó Schioppi.

Para el SAQ, el mayor problema del convenio no es lo salarial. “Lo que se le saca por concepto de IRPF a un profesional a fin de mes es como 25%; a nadie se le puede ocurrir que vamos a hacer una huelga o un paro por una diferencia de 2% del incremento de salario. ¿En qué me cambia a mí si me sacan 2.000 o 4.000 pesos, si a fin de mes me van a sacar 25%? No someteríamos a la población a la incomodidad de un paro”, afirmó. “Nos quieren reformar nuestra forma de trabajar, nos quieren decir cuántas horas tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar, que la mutualista o el hospital nos pueda cambiar condiciones de trabajo de lunes a domingo, a piacere”, dijo, y afirmó que “el SMU es el brazo operador del gobierno”.

Schioppi refutó que los anestésico-quirúrgicos sean los que más ganan en el sistema: “Nadie habla de los empresarios médicos y del negocio de la medicina; nadie habla de la oncología, que está privatizada en todo el Uruguay”, apuntó.

Con respecto al atraso en las cirugías, reprobó las “enormes listas de espera” que hay en la Administración de Servicios de Salud del Estado y los “tres meses de feriado quirúrgico” en algunas mutualistas durante los meses de frío. La Sociedad de Urología, que integra el SAQ, habilitó a su comisión directiva a profundizar las medidas e incluso llegar a la huelga; en estos días se reunirán otras sociedades para definir sus propuestas.