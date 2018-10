Florida: ediles del FA aseguran que funcionario de la intendencia cobró su sueldo durante tres años sin ir a trabajar

Los ediles del Frente Amplio (FA) denunciaron el martes varias irregularidades en la gestión de la Intendencia de Florida. Según consignó Canal Florida, en una conferencia de prensa, los ediles de la fuerza política Eduardo Riviezzi, Amanda Della Ventura y Ramón Acosta plantearon reparos con respecto al eslogan utilizado en la publicidad oficial de la comuna, además del caso de un funcionario municipal que continuó cobrando su sueldo sin asistir a trabajar a la comuna.

Della Ventura cursó dos pedidos de informes para saber cuáles son los fundamentos por los que los avisos publicitarios de la Intendencia de Florida suelen ir acompañados de un eslogan autorreferencial del intendente, Carlos Enciso. Según dijo en la conferencia, desde la comuna le respondieron que el organismo “desde sus inicios ha tenido como consigna conceptos de cercanía con la gente y gobierno abierto, siendo [el eslogan] en tal sentido y como una forma de responsabilizarse de sus acciones de gobierno que se utiliza el concepto de equipo, sin perjuicio de dejar de utilizar otras denominaciones que identifican al gobierno departamental”. La edila volvió a preguntar: “¿Por qué se utiliza el apellido del señor intendente suscribiendo publicidades de orden nacional y departamental que son financiadas por la Intendencia de Florida y no a nivel personal por el señor intendente?”. Y, sostuvo, le contestaron que le reiteraban la primera respuesta y que, “al parecer,” ella no había “interpretado” correctamente la pregunta.

En diálogo con la diaria, Della Ventura señaló que recientemente la comuna apoyó una actividad utilizando sólo el logo del intendente. Con el eslogan “8 años juntos, Equipo Enciso”, la Intendencia de Florida promovió la presentación del libro Toto: memorias y confesiones, sobre el periodista deportivo Jorge da Silveira, de Marcelo Inverso, que tendrá lugar el 17 de octubre en el Centro Cultural Florida. La legisladora departamental afirmó que “el intendente está haciendo propagandas que pagamos entre todos”, y eso, “evidentemente, no está bien”.

El responsable de Comunicación de la comuna, Óscar Balzaretti, dijo a la diaria que eso fue “un error” de los organizadores del evento, ya que la comuna les había mandado los dos logos: el de la Intendencia de Florida y el de Carlos Enciso, y, por tanto, “fue un error ajeno a la intendencia”. En cuanto a la decisión de utilizar el nombre del intendente en las publicidades institucionales de la comuna, manifestó que, tras cumplir ocho años de gestión, “hicimos este logo”, que simboliza “una forma de trabajar, que es en equipo, y le damos la importancia que tiene”.

Otro de los puntos que denunciaron los ediles en la conferencia de prensa fue el pago del sueldo a un ex funcionario por un plazo de tres años. Según mostró Canal Florida, el edil Acosta dijo que hizo un pedido de informes sobre este funcionario, que pasó a retiro jubilatorio, y según informó la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, “estuvo tres años en la casa cobrando el sueldo y las compensaciones”. Manifestó que es un “hecho muy grave” porque, sostuvo, se le habría estado pagando el sueldo al ex director de Vialidad y al director actual al mismo tiempo. Sin embargo, el encargado de Comunicaciones recalcó que “no hubo dos directores trabajando al mismo tiempo ni cobrando al mismo tiempo”, y enfatizó que el intendente puso en marcha una investigación administrativa. Por ese motivo esgrimió que no puede brindar mayor información, pero precisó que se está investigando sobre “las licencias que se tomó, de qué tipo fueron y por cuántos días”.