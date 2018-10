FLS se inclina por Daniel Martínez

Como en otras instancias en la historia reciente del Frente Amplio (FA), todo indica que en las próximas elecciones internas el Frente Liber Seregni (FLS) y el Partido Socialista (PS) irán juntos detrás de una misma candidatura. A una semana del plenario nacional del FA que propondrá las candidaturas presidenciales de la coalición de izquierda, los tres sectores integrantes del FLS definirán posiciones.

El sábado se reunirá el Plenario de la Alianza Progresista (AP), sector al que pertenecen el canciller Rodolfo Nin Novoa, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, y el ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, entre otros dirigentes. Está previsto que en esa ocasión se tome una decisión sobre la candidatura presidencial. Según dijeron a la diaria fuentes del sector, las departamentales de AP han fijado posición en los últimos días para expresarla en el plenario, y “la opinión favorable viene para Daniel [Martínez]”, aunque una minoría de departamentales se pronunciaron por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y por la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. Además, el secretariado ejecutivo de AP se inclina por Martínez, y no se ha planteado formalmente ninguna otra opción en ese ámbito. “Vamos a tomar postura por eso y, en términos de un acuerdo electoral, se va a explorar la posibilidad de un sublema técnico con el Partido Socialista”, contó un dirigente del sector.

Por su parte, Asamblea Uruguay (AU) tuvo anoche su reunión semanal del Consejo Político, en la que se discutió el tema, y el sábado hará un encuentro nacional de representantes para definir la estrategia electoral del sector y, eventualmente, expresar su apoyo a un candidato, luego de que su máximo dirigente, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, decidiera no presentarse. Los dirigentes de AU se inclinan casi en su totalidad por apoyar a Martínez. En conversaciones informales, algunos dirigentes –como el senador Enrique Pintado– manejaron la posibilidad de presentar la candidatura del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, pero esa opción nunca se planteó formalmente y hoy no contaría con suficiente apoyo en el sector. En cambio, la mayoría de los dirigentes de AU entienden que Martínez es el candidato con más apoyo popular y más chances de ganar.

De todos modos, no está claro si AU anunciará este mismo sábado su apoyo a Martínez; también existe la posibilidad de que se dilate un poco la definición. “Estamos más cerca, pero no está resuelto”, dijo a la diaria un dirigente del sector. AU pretende que el apoyo a Martínez se dé en el marco de un acuerdo electoral y programático amplio, que podría incluir el compromiso del PS de apoyar candidatos del FLS a otros cargos –por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo– pero también acuerdos programáticos. En particular, algunos dirigentes de AU ven con preocupación la postura del sector “ortodoxo” del PS con respecto a temas de política económica y de inserción internacional, si bien con Martínez hay sintonía. “El partido de él no está 100% en la misma sintonía que él, tenés de todo adentro”, comentó una fuente de AU.

Finalmente, el Nuevo Espacio (NE) también adoptará este fin de semana una resolución, dijo un dirigente del sector a la diaria. Aseguró que por el momento no ha habido conversaciones con el PS para avanzar en acuerdos electorales o programáticos, y que la definición se tomará en función de cuál es “el mejor candidato, el que tiene más chances de ganar”. Hay coincidencia en el NE en que ese candidato es Martínez, y también destacan que el actual intendente de Montevideo “ha demostrado una capacidad de gestión importante: arma equipos y escucha”.