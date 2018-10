Graciela Bianchi: el asesinato del fiscal Nisman “se organizó” en Uruguay

La diputada nacionalista Graciela Bianchi sostuvo ayer durante un plenario de la lista 404 realizado en la sede del Partido Nacional que el asesinato del fiscal argentino Alberto Nisman fue organizado en Uruguay.

A la salida del plenario, Bianchi dijo a la diaria que cuando se murió el ex presidente argentino Néstor Kirchner “todo se empezó a desmembrar”, y que Kirchner era “mucho más inteligente” que Cristina Fernández, “hasta para robar”. Además, sostuvo que Fernández “se dejó influenciar mucho, sobre todo por los servicios de inteligencia”, y que el asesinato de Nisman se organizó en nuestro país “por una razón muy sencilla”. Bianchi dijo que recibió “información de los servicios de inteligencia norteamericanos” que señalan que las “células de Hezbolá” que estaban viviendo en Argentina “con protección kirchnerista” comenzaron a ver que “el riesgo de que Cristina perdiera era grande”, y por eso “se instalaron en Uruguay”. “La información que posee la embajada norteamericana es que el Cono Sur es un lugar cómodo para ellos [Hezbolá] porque no hay consciencia de la gravedad del terrorismo, lo cual no quiere decir que seamos una plaza apta para actos terroristas, sino para mantener la organización”, sostuvo Bianchi.