En el medio de la polémica por la posible candidatura al senado de Raúl Sendic por la lista 711, desde el sector sugirieron que el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, una de las voces más críticas del ex vicepresidente, se encuentra “solo” y “aislado”. En respuesta, Miranda puso su cargo a disposición de la Mesa Política frentista, pero obtuvo el respaldo unánime para su continuidad. “No es que Miranda nos encante, pero es difícil encontrar alguien con tan pocas posibilidades de lanzarse con un sector propio. Es el presidente ideal: por más que intentara sacar provecho de la visibilidad del cargo, no lo lograría”. Miranda viene haciendo una intensa campaña para evitar que Sendic se presente. Pero el ex vicepresidente parece decidido a seguir adelante con su candidatura, y se defiende de las críticas afirmando que quienes las lanzan no saben lo que es estar en su lugar. “Nadie sabe cómo es estar en mis zapatos comprados en España con la tarjeta corporativa de ANCAP”, declaró el dirigente. Es que muchos dirigentes del FA han dicho públicamente que, si estuvieran en lugar de Sendic, darían un paso al costado. “Ellos nunca compraron las pelotudeces que compré yo, y sin embargo quieren ponerse en mi lugar. La única persona que podría hacer algo así es [el senador de la 711] Leonardo de León, que gastó más que yo, pero él no me dice nada. Yo lo tomo como una señal de que no es tan fácil estar en mis zapatos de Zara”.