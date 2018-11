La selección uruguaya está atravesando una inusual ola de lesiones. Para los partidos con Brasil y con Francia no podrá contar con Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Christian Stuani, Marcelo Sarachi ni Fernando Muslera. La baja del arquero cayó como un vaso de agua fría en la selección brasileña. “El objetivo de jugar con Uruguay era poder hacer unos cuantos goles, y para eso contábamos con la ayuda de Muslera. Ahora que no está, vamos a tener que ajustar nuestro planteo táctico, porque el plan de tirar cinco veces al arco y hacer cuatro goles ya no es viable”, reconoció un integrante del cuerpo técnico carioca. En la selección gala no hubo reacciones, con la excepción de Antoine Griezmann, quien escribió en Twitter: “¡Seis lesionados en Uruguay! ¡Cómo me gustaría lesionarme para sentirme un uruguayo más”. El delantero, conocido por la amistad que lo une a varios jugadores uruguayos y por su afinidad por muchas costumbres de nuestro país, escribió otro tuit en el que describió su rutina diaria. “Me ducho parado sobre un par de jabones. Hago ejercicio físico sin estirar. En la calle insulto a personas con aspecto amenazante. Es difícil, no sé si llego, pero ¡vamos Uruguay!”. Griezmann aprovechó también para transmitir la expectativa que siente por su próximo viaje a Montevideo, cuando será declarado ciudadano ilustre. “Estoy informándome para tener algo que decir sobre la estatua al Maestro Tabárez, como cualquier uruguayo”.