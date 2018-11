Cámara de Diputados rechazó investigadora por Envidrio

Con los votos del Frente Amplio (FA) y de Unidad Popular, la Cámara de Representantes rechazó la formación de una comisión investigadora para analizar el vínculo del diputado frenteamplista Daniel Placeres con la cooperativa Envidrio. Hace dos semanas, el programa televisivo Santo y seña publicó un informe en el cual, con base en testimonios, se aseguró que Placeres había presionado a ex trabajadores de la empresa para que trabajaran “en negro” mientras cobraban seguro de paro. “Ha sido difícil en todas las intervenciones llegar a fijar qué es lo que se pretende investigar. De la lectura de la preinvestigadora queda claro que es la relación del diputado Placeres con Envidrio. Todo lo demás está fuera de la propuesta y ya está en manos de la Justicia, y está claro que cada poder tiene su rol y uno no sustituye al otro. Si la Justicia pide el desafuero de Placeres, adelanto que lo vamos a votar, pero de lo que se pide que se investigue, la verdad, no encontramos un motivo serio”, dijo ayer el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio. A pesar de esta votación, el diputado colorado Ope Pasquet hizo cursar como “asunto entrado fuera de hora” una propuesta de suspender a Placeres por “haberle ocultado a la cámara su relación con la empresa”, y el caso pasó a estudio de la Comisión de Asuntos Internos.