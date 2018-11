El MPP se reunió con Bergara y Andrade

El Movimiento de Participación Popular (MPP) culminó ayer su ronda de reuniones con los candidateables del Frente Amplio (FA), convocada para discutir sobre los contenidos del documento programático del sector llamado “Aportes para la discusión” e intercambiar visiones con miras a un posible cuarto gobierno.

El primer encuentro de ayer se realizó con el sindicalista Óscar Andrade, dirigente y ex diputado del Partido Comunista de Uruguay. Tras dos horas de reunión, Andrade comentó a periodistas que la principal “coincidencia” que tiene con el MPP refiere a la idea de que el “esfuerzo principal” tiene que orientarse a promover las “ideas del cambio en la sociedad”. En otras palabras, la batalla más importante que debe librar el oficialismo en el “campo popular” tiene que ver con los componentes culturales: “Si mañana logramos imponer una multiplicación de los esfuerzos sobre la vivienda, y no logramos hacer entender a una parte de la sociedad que lo que estamos defendiendo es un derecho, la tarea va a estar a medias”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que el MPP respalde su precandidatura, señaló que “seguro” va a recibir apoyo político de ese sector, y también de otros, pero acotó: “El apoyo electoral es otra cosa, y no es lo que vine a buscar hoy”. El dirigente sindical planteó que lo “más natural” es que el MPP apoye la precandidatura de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y valoró que “es una cosa buena” porque sería un “problema” que el FA no tuviera a ninguna mujer compitiendo poro la postulación a la presidencia en 2019. Destacó además que Cosse es “la compañera con más cercanía al MPP”, y que varios dirigentes ya se han pronunciado a su favor, por lo cual pronosticó que lo “más probable” es que ese sector la respalde.

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la posibilidad de una precandidatura de José Mujica. El semanario Búsqueda informó ayer que, en una reunión con dirigentes del MPP que tuvo lugar el lunes, el ex mandatario señaló que se haría “un chequeo médico” para definir sobre la posibilidad de lanzarse como precandidato. Andrade reconoció que los “panoramas electorales” pueden cambiar, pero puntualizó que lo mejor es tomar como referencia “los pronunciamientos de los compañeros”. “Voy a hablar cuando haya una postura formal y no solamente un rumor de un medio de comunicación”, dijo, y añadió que, hasta el momento, lo único que se sabe es que Mujica ha dicho “en todos los idiomas posibles” que “a los 84 años no es el momento para encabezar un proceso político de estas características”.

Luego ingresó a la sede del MPP el ex presidente del Banco Central, Mario Bergara, también precandidato. Al salir, comentó que había conversado con los dirigentes del sector sobre la renovación de la “agenda programática” y de “gobierno, además de intercambiar sobre la renovación política y de los liderazgos oficialistas”. Recalcó que no hablaron de “apoyos específicos”, y que esto se realizará en la interna del MPP cuando este lo considere pertinente.

En relación con un punto del documento del MPP en el que se afirma que el modelo económico actual está agotándose, Bergara explicó que leyó todo el texto y que, en el contexto en el que se plantea esa frase, no se “interpreta” que se “está llevando adelante una política económica que se está agotando”. Más bien, señaló, se desprende “que hay cosas que están cambiando a nivel internacional y regional, que tienen que ver con el precio de los commodities, condiciones financieras internacionales, los mercados regionales, que hacen que sea necesario revisar las políticas públicas en general, a la luz de una nueva realidad”. Remarcó que el documento reivindica todo lo hecho por los gobiernos del FA hasta el momento, y que también postula que “un nuevo mundo requiere de una revisión de políticas públicas para dar con los mismos objetivos de bienestar y equidad”, un planteamiento que evaluó como “razonable”.

Luego tomaron la palabra Ernesto Agazzi, dirigente del MPP, y Juan Raúl Ferreira, incorporado hace poco al Espacio 609. Agazzi evaluó que los cuatro precandidatos tienen “perfiles bien diferentes” pero “muy complementarios”. En ese sentido, describió a Cosse con un “perfil tecnológico”, a Daniel Martínez con un “perfil de administrador”, a Andrade con un “perfil social” y a Bergara como un “economista de fuste”. Sobre una eventual precandidatura de Mujica, apuntó que “por ahora no decidimos recibir a Mujica, sólo a los cuatro precandidatos”, y manifestó que son cosas que llegan “por la prensa”. “Probablemente un viejo se tiene que hacer un chequeo cada tanto”, bromeó. También afirmó que la precandidatura de Mujica está descartada por parte del MPP.

De todos modos, el propio Mujica reafirmó una vez más que no será candidato. Según explicó ayer a Telenoche, “unos buenos compañeros” le hacen “una presión brutal” para que se postule en las internas del FA. “Entonces les digo, inocentemente, en una conversación de tres o cuatro: ‘Me voy a hacer un chequeo médico, si estuviera como el aceite, capaz que lo pienso’”. Sin embargo, señaló que es muy probable que no le den luz verde: “¡Qué bollo sería que pudiera ir a un médico y me regalara diez años de juventud! Pero la verdad es que todavía no existen esos magos en la medicina, y el peso de los años me lleva a tomar una decisión que tengo sustancialmente tomada”, sostuvo.