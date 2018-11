URSEC analiza concentración de medios de la iglesia católica

“Predicar sólo con la palabra hoy no existe”, dijo el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, al diario El País en 2015, al tiempo que admitía problemas de comunicación de la iglesia católica con sus fieles. En agosto de este año, Pablo Coimbra, sacerdote a cargo del Departamento de Comunicación Social de la iglesia católica en Montevideo, contaba a El Observador que estaban elaborando una estrategia de comunicación “dirigida al propósito común que es la evangelización, el motivo por el que existe la iglesia”.

En Uruguay, la iglesia católica es dueña de medios de comunicación que colaboran con este propósito evangelizador. Es el caso de Radio Oriental, el quincenario Entre Todos y el canal por internet ICM TV. Además, en el resto del país, según el registro que publica la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), las diócesis tienen dos radios más: la de San José de Mayo es dueña de Encuentro FM y la de Salto es dueña de la Nueva Radio de ese departamento.

Pero la iglesia católica también tiene aliados que colaboran en la difusión de su mensaje: Radio María Uruguay, que forma parte de una asociación internacional, transmite todo el día en 104.5 FM en Florida, 1470 AM en Melo, 104.5 FM en Tacuarembó, 103.3 FM en San José y 95.9 FM en Artigas, aunque en el registro de operadores comerciales de la Ursec no hay ningún medio a nombre de Radio María.

Según se cuenta en el sitio en internet de la radio, la catedral de Florida fue la sede de la primera Radio María en Uruguay. En 2005, en esa catedral se celebró una misa y se dio oficialmente comienzo a “una aventura increíble: la de emitir por radio las 24 horas el mensaje de la Iglesia Católica”. El objetivo es ponerse “al servicio de la Santa Virgen”. Para ello, se considera que la radio es el medio ideal, porque es “fácil y eficaz para propagar el evangelio”: “El instrumento radiofónico es el portador de la voz que llega a los oídos de quien escucha directamente desde la boca de quien habla: fides ex auditu, la fe nace de la escucha”, se indica en el sitio.

La radio transmite las ceremonias religiosas pero también programas educativos, informativos y de interés general. En su portal tiene una sección de noticias en la que informa sobre la inauguración de un estudio radial, sobre encuentros de voluntarios, e indaga, entre otros asuntos, sobre si ser santo está pasado de moda.

Los orígenes internacionales de Radio María se remontan a 1987 en Italia; de allí, las emisoras de este tipo se expandieron a todo el mundo: desde 2013 están en los cinco continentes. El director de la Asociación Radio María a nivel global tiene que ser un sacerdote. Además, Radio María se asocia a Radio Vaticano para la transmisión de ceremonias religiosas.

Las emisoras trabajan con voluntarios que “buscan desinteresadamente que se conozca a la Virgen María y a través de ella a la Santísima Trinidad”, y se sustentan por medio de donaciones. “Si se desvaneciera el amor por la Virgen, Radio María se marchitaría como una flor sin agua”, grafica el sitio web de la radio en Uruguay.

Según se explica en ese sitio, en Uruguay hay una docena de personas que son empleados a tiempo completo, y los conductores de las transmisiones, que trabajan de forma voluntaria, “son elegidos entre el clero (incluso obispos), monjas y laicos”.

¿Demasiado evangelio?

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) estableció en su artículo 53 que una persona física o jurídica, o un grupo económico, no podrá ser titular total o parcial de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni de más de dos en la misma banda –amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM), televisión– en todo el territorio nacional.

Actualmente, la iglesia católica no superaría los límites de concentración previstos en la normativa, siempre y cuando se considere que Radio María no conforma un mismo grupo con esta iglesia. Desde el Departamento de Comunicación de la iglesia católica se aseguró a la diaria que Radio María es una asociación independiente y que “la iglesia como tal no tiene relación” con estas emisoras.

Pero en la Ursec están analizando si la iglesia católica y Radio María pueden ser consideradas un mismo grupo a efectos del cumplimiento de la Ley SCA. Según dijeron fuentes del organismo a la diaria, se pidieron informes internos a los servicios de Radiodifusión y Jurídico sobre este punto.

Mientras no se ponga a funcionar el Consejo de Comunicación Audiovisual previsto en la Ley SCA, la Ursec tiene el cometido de recomendar al Poder Ejecutivo –aunque su recomendación no es vinculante– si corresponde autorizar las transferencias de frecuencias. En particular, la Ursec quiere dilucidar la situación de las emisoras católicas porque, según aseguraron fuentes de ese organismo, la iglesia católica está actualmente en conversaciones para adquirir la radio Imparcial. Desde la iglesia, en cambio, negaron esta información y aclararon que Radio María es la potencial adquirente.