Antía responde a Sartori y asegura que si gana no dará ni un “paso atrás” en la búsqueda de desaparecidos

Desde el Partido Nacional (PN), varios dirigentes se han desmarcado de los dichos del precandidato Juan Sartori sobre la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura. El miércoles, durante la presentación del presidente Tabaré Vázquez en ADM, el precandidato nacionalista e intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo a la diaria que no opinaría sobre los comentarios de su correligionario, pero sí dio su parecer sobre el tema. “Desde que se habilitó la democracia se habilitó la búsqueda de desaparecidos”, sostuvo. Luego aseguró que, de ganar, esta situación no cambiará “y vamos a avalar que se siga continuando con la búsqueda de los desaparecidos”. “No vamos a dar un paso atrás”, concluyó.

En el encuentro, el presidente del PIT-CNT se refirió a la precandidatura de Sartori y opinó en rueda de prensa que el empresario, que se presentó ante el PN, tomó el camino adecuado para ingresar a la política. De todos modos, opinó que no le gustan los “paracaídas” en los partidos políticos ni en los sindicatos. También se mostró crítico con los comentarios de Sartori sobre los desaparecidos. “Ha dicho algunas cosas terribles. No hay ninguna sociedad que se reconstruya a sí misma sin buscar los restos de quienes desaparecieron en la dictadura. Pensar que es un tema del pasado es una atrocidad en sí misma”, remarcó.

El sábado, Sartori le había dicho a la diaria que la búsqueda de los desaparecidos era un tema “ideológico” que el país venía “cargando hace tantos años... y cada vez es menos relevante”. También dijo que a él le gustaba enfocarse y hablar de “qué vamos a hacer mañana”. El lunes, en una entrevista con Canal 10, Sartori cambió de perspectiva y aseguró que sí destinaría “recursos para la búsqueda de desaparecidos, por supuesto”. “Hay que seguir con la búsqueda y también hay que mirar para adelante”, agregó. Esta semana, en una entrevista con Radio Universal, Sartori dijo que se comunicó con la presidenta del directorio nacionalista, Beatriz Argimón –que se había mostrado indignada con los dichos del precandidato– y aseguró que la conversación no duró ni un minuto y que no hubo ningún “tirón de orejas”. “Los relacionamientos que hoy tenemos en el partido son más cordiales que lo que dicen por ahí”, sostuvo. “Siento que fue un momento de lo más triste de nuestra historia. Quiero solucionar los problemas de hoy. De eso me hablan cuando hablo con la gente”, comentó.