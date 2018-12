Bergara sumó nuevas incorporaciones de Asamblea Uruguay

Ayer, en una conferencia en su local de campaña, el frenteamplista Mario Bergara anunció varias incorporaciones a su precandidatura. Las nuevas adhesiones, indicó, son una señal del avance del proceso de renovación en el Frente Amplio (FA). Se trata de “compañeros destacados”, algo que, aseguró, lo llena de “gratificación”. La ex edila capitalina Graciela Villar y los ex diputados suplentes Rodrigo Amengual y Eduardo Márquez (todos ex integrantes de Asamblea Uruguay, AU) son algunas de las caras visibles que apoyarán su precandidatura.

Amengual publicó en su cuenta de Facebook una carta enviada al líder de AU, Danilo Astori, firmada por 26 militantes de AU, en la que expresaron su “reconocimiento” a los “grandes aportes” del ministro de Economía y Finanzas al país. Sin embargo, plantearon que los “valores” que los “definen” y “convocaron” a sumarse al sector de AU hoy no “se expresan actualmente en las lógicas internas”. En diálogo con la diaria, el dirigente dijo que hoy se sienten convocados por Bergara, y su precandidatura buscará instalar un proceso de renovación dentro del FA y abrir un nuevo espacio “con lógicas más participativas, con más cercanía en la agente”.

La baja de Villar de AU estuvo acompañada por la del edil suplente capitalino Jorge Jakimczuk y de Miguel González; en los hechos, el único representante de AU que queda en la Junta Departamental de Montevideo es Claudio Visillac. En conversación con la diaria, Villar sostuvo que se proponen construir un “espacio seregnista”, integrado por referentes y “militantes de a pie”, y que antes de pensar en un nombre o en el armado de listas, van a trabajar por darle una forma organizativa un poco “más fina”. “La renovación en AU no se dio como un proceso natural y la vimos por fuera: con la candidatura de Mario”, concluyó.

Del otro lado del camino

A pesar de las escisiones, desde AU evalúan que el sector en particular, y el Frente Liber Seregni (FLS) en general, gozan de buena salud. El FLS –integrado por AU, Nuevo Espacio, Alianza Progresista– se está reuniendo para definir “la estrategia electoral”. Así lo aseguró el diputado Alfredo Asti, de AU, y recordó que hubo una gran “coordinación” entre los distintos sectores para apoyar la precandidatura del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, trabajar conjuntamente de cara al Congreso del FA y llegar a una resolución común para el Plenario Nacional que tuvo lugar el fin de semana.

De todos modos, Asti aseguró que la noticia no gustó y “duele”. El diputado entiende que un punto de inflexión fue apoyar la candidatura de Martínez y, “pese a que no lo manifestaron en el proceso interno de resolución”, nadie los va a privar de que abandonen el sector, explicó. También dijo que AU se formó en 1994 “con el desprendimiento de otros sectores”, y consideró que esto “es la ley de la vida”. “Hoy aspiramos a reconstruir el funcionamiento del FLS y estamos en ese camino”, acotó.

También cuestionó que se dijera que se escindieron 26 dirigentes, porque de ese total, tan sólo conocen a cuatro. En la misma línea, el diputado José Carlos Mahía dijo que los dirigentes de AU que integran la dirección de Canelones son tres: los diputados Rodrigo Amengual y Eduardo Márquez, y el ex alcalde de Parque del Plata Julio López. “Hay gente que ni sabemos quién es” y otros que se “alejaron” hace “años”. El legislador consideró que existen motivos “personales” y también “necesidad de protagonismo”. “No hay otra vuelta”, remató.