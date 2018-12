Blasina, Uriarte y Zerbino integrarán el “equipo productivo” de Ernesto Talvi

La Federación Rural (FR) recibió en su sede al precandidato colorado por el sector Ciudadanos, Ernesto Talvi, quien presentó a su equipo productivo, integrado por los ingenieros agrónomos Eduardo Blasina y Carlos María Uriarte en el área agropecuaria, y la economista Ana Inés Zerbino en el área económica. Además, Talvi presentó a los integrantes de la Federación una serie de medidas para paliar la crisis del sector agropecuario en el caso de llegar al gobierno.

Blasina fue uno de los oradores del movimiento de los autoconvocados Un Solo Uruguay el 23 de enero de este año en Durazno. Es el director del Museo del Cannabis e impulsor de la exportación de cannabis medicinal. Además, dirige su consultora Blasina y Asociados. Uriarte es productor arrendatario y fue presidente de la FR, que todavía integra. Zerbino es la directora del grupo uruguayo InCapital, fundado en 2012 y cuyo objetivo es invertir en empresas con cierta madurez y que necesitan gestión o una inyección de capital para poder seguir expandiéndose. Por ejemplo, tiene acciones en Farmashop y en el sitio de compra por internet Woow.

En conferencia de prensa, Talvi sostuvo que la cadena agroexportadora está “asfixiada desde el punto de vista de la competitividad”, por lo que presentó a los miembros de la FR una serie de propuestas para devolverle la competitividad al aparato productivo nacional, recuperar empleos y generar nuevos puestos de trabajo. Entre sus propuestas, el precandidato mencionó: bajar el déficit fiscal “sustantivamente” por medio del control del gasto y compensar el “atraso cambiario”. También planteó cambiar “la forma de organización, funcionamiento y gestión de las empresas del Estado” con directorios integrado por personas “competentes en el manejo de organizaciones complejas”, y valoró el planteo del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori de “profesionalizar” la gestión de la empresas públicas.

Talvi también manifestó que es necesario “modernizar” la negociación colectiva para bajar los “niveles de conflictividad” y planteó ofrecer a empresas grandes y chicas, del interior y de Montevideo, “el mismo tipo de beneficios que se le extendieron a UPM para llevar adelante nuevos proyectos de inversión”. “A las empresas uruguayas no les falta ideas, proyectos, les falta el mismo tipo de estímulos que recibió UPM”, añadió. Sobre la apertura del mercado de carnes en Japón, el economista sostuvo que es “una excelente noticia”, pero que esto no significa que los negocios se concreten porque Uruguay paga “impuestos altos para ingresar a todos los mercados”, y lo que el país necesita “es poder acceder a los mercados en la condiciones preferenciales en que acceden los países que compiten con nosotros”. Sobre este punto, también se manifestó el presidente de la FR, Miguel Sanguinetti, que interpretó que la apertura del mercado japonés, al igual que los acuerdos comerciales de carne, maíz y cebada con China, es “una carta de presentación” más que una “realidad”. Según dijo, el gobierno ha intentado “hacer cosas, pero son superficiales y acá tenemos que ir a fondo”. Finalmente añadió: “Si queremos cambiar el sistema productivo y lograr tener competitividad, con este gobierno no lo vamos a lograr”.