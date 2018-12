Con un discurso centrado en su persona, Juan Sartori presentó su precandidatura

“Faltan cinco minutos para el encuentro con Juan”, anunció la locutora a las 19.55 ante un Teatro Metro lleno en el primer acto oficial del nuevo precandidato del Partido Nacional (PN) Juan Sartori. Los presentes lucían gorras y boinas blancas con la leyenda “Juan Sartori. Presidente” estampadas en azul. A las 20.00 se apagaron las luces y la silueta del precandidato dominó la pantalla gigante. De inmediato se transmitió la propaganda que muestra varias personas hablando de quién es Juan Sartori. “Yo soy Juan Sartori”, dijo el precandidato al aparecer en el escenario.

Hace exactamente dos meses el semanario Búsqueda dio a conocer la noticia de que el empresario desembarcaría en la escena política uruguaya. El viernes pasado el empresario se había presentado en el Honorable Directorio del PN para anunciar sus intenciones de competir en la interna. Ese día fue recibido por la presidenta del PN, Beatriz Argimón. El partido estuvo casi ausente en el acto de hoy: el escudo partidario estaba en el atril y la imagen de la bandera sirvió de telón de fondo, pero fue intercalada con el pabellón nacional. En su discurso Sartori nombró al partido sólo para contar que sería uno de sus candidatos y para agradecer haber sido recibido por Argimón. Sin embargo, las reticencias de los dirigentes partidarios a su postulación no estuvieron ausentes. “Me sorprendió mucho que yo no había ni asomado la cabeza cuando mucha gente me cayó encima [...] En más de 20 años de carrera empresarial nunca he sido acusado de nada indebido. Como persona, nunca he cometido ni siquiera una infracción [...] Justo ahora algunos salen, intentando hacer señalamientos infundados”, dijo.

El diputado nacionalista Jorge Gandini (Alianza Nacional) aseguró en declaraciones al programa radial En Perspectiva que le preocupa “que llegue un sujeto extraño con mucho dinero a hacerse un lugar utilizando las plataformas ya construidas. Si quiere hacer un partido tiene todo el derecho, pero si antes no acordó nada, no nos contó nada en la reunión con el Directorio, no sabemos qué piensa”, advirtió.

En el acto, Sartori se limitó a contar cosas sobre sí mismo, aunque anunció que promovería que todos los precandidatos suscriban “un pacto de civilidad, convivencia y acatamiento de los resultados”. En otro pasaje de su discurso, dijo que algunos afirmarán que no tiene nada que decir, “o peor aún”, lo acusarán de estar “guardando los programas”. “Lo que pasa es que yo no quiero que mi gobierno sea el plan de Sartori. Yo quiero que mi gobierno sea el plan de la gente”, argumentó.

El precandidato podría ser citado por la Comisión de Ética del PN por la deuda de cuatro millones de dólares que mantiene la empresa Unión Agriculture Group (UAG)con el Banco República. Hasta mediados de este año UAG era dirigida por Sartori, que era su principal accionista. Sartori es respaldado por el ex diputado de Rocha Alem García, fundador en 1997 del movimiento Todo por el Pueblo.