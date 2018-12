Dirigente de la Liga Federal dice que el FA se encuentra como una “flor marchita”

Andrés de León es edil de la Junta Departamental de Maldonado y pertenece al sector liderado por Darío Pérez, la Liga Federal Frenteamplista (LFF). El sábado de tarde publicó en su cuenta de Facebook un extenso texto en el que defiende al diputado por Maldonado de haberse ido del Parlamento en la previa de la votación de la Ley de Financiación de Partidos y, de paso, denuncia que el Frente Amplio (FA) ha tenido actitudes que le dan “vergüenza”.

“Darío no votó en contra de esta Ley [...] su ausencia no habilitó que se tratara, son cosas distintas”, dice el edil fernandino, que denuncia que en la bancada “querían echarla para adentro de pesado, sin lograr un acuerdo interno de corregir una ley mal redactada, que iba a terminar siendo un mamarracho e impracticable a la hora de aterrizarla en la realidad”. El jueves, el diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez dijo a la diaria que algunos aspectos de la norma fueron modificados para tener en cuenta las objeciones de la LFF. Pero para De León, “una ley de estas características electorales debe tener por lo menos una base de acuerdos de todos los partidos políticos”. “Se tuvo cuatro años para hacer una cosa bien, y se deja para último momento votar una ley que iba a entrar en vigencia una semana después. Es poco serio”, sostuvo. También aseguró que algunos artículos “escondían otros fines”, como “el espíritu y la intención de concentrar más el poder en los sectores grandes de los partidos”. Incluso, De León afirmó que las pocas leyes que Pérez no votó “no estaban en el programa de gobierno y no había mandato de la fuerza política para votarlas”.

Luego sostuvo que le daba “vergüenza” que no se voten las investigadoras, cuando en el FA eran “los reyes de las investigadoras”, y que se haya demorado “dos años en resolver la inhabilitación de Sendic, y todavía se pretendía negociar con él la sanción después del contundente informe del Tribunal de Conducta Política”. Entre otras cosas que también le daban vergüenza, hizo referencia al “agujero” de ANCAP, el “episodio de Pluna”, los “episodios de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]” y a que el país se preste “para hacer de laboratorio de imperialismos en temas como la marihuana y la inclusión financiera obligatoria”.

“Pasamos de la diversidad de opiniones al pensamiento único, y el que opina y piensa distinto es acusado de traidor enseguida por el focaje stalinista que se creen dueños de la verdad”, sostuvo De León, que además destacó que Pérez “siempre ha juntado votos por el FA y no ha tenido ningún cargo en el gobierno”. “Aunque considero que hoy el FA se encuentra como una flor marchita, sigo enamorado de su fragancia. Veremos qué pasa…”, finalizó.