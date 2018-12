Dirigentes frenteamplistas se alejan de Rumbo de Izquierda y se declaran independientes

Un grupo de militantes del sector Rumbo de Izquierda, liderado por la diputada Stella Viel, decidió abandonar el sector, aunque continuarán adhiriendo a la precandidatura de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. Mediante un comunicado, el grupo informó que decidieron declararse como frenteamplistas independientes y que buscan “sumar esfuerzos” con el resto de “los compañeros y compañeras del Frente Amplio” para lograr un cuarto gobierno.

Viel fue una de las dirigentes que el año pasado decidió dar un paso al costado del sector Compromiso Frenteamplista (lista 711) y conformar el sector Rumbo de Izquierda. El 27 de junio del año pasado, luego del primer Plenario del novel sector, Viel dijo a la diaria que su partida del sector no tenía “nada que ver” con la situación del ex vicepresidente, Raúl Sendic, sino con algunos temas “ideológicos”, así como otros vinculados a la “ética”, entre los que destacó que hace más de un año que el sector no se reunía en bancada y que era necesario volver a estar en “la calle, en el comité de base y en la comisión fomento del barrio”.

En el comunicado, el grupo de frenteamplistas independiente planteó que el oficialismo “es y será” un “celoso guardián” de la conducta de sus militantes y, por último, manifestó que Cosse es la “alternativa” para conducir “los grandes cambios que se avecinan”, y es quien tiene la “mente más clara” para entenderlos, además de ser “la mejor preparada para liderar este proceso”.

En diálogo con la diaria, la diputada dijo que el objetivo es lograr el cuarto gobierno y, para ello, optaron por tomar “otro camino”. Consultada sobre los motivos que los llevaron a irse de Rumbo de izquierda, la legisladora planteó que “sencillamente” decidieron seguir los pasos de “tantos independientes frenteamplistas, como Víctor Licandro y Liber Seregni, y muchos más que caminaron en ese horizonte”. Por el momento, no piensan darle nombre al grupo.

El senador Marcos Otheguy, líder de Rumbo de Izquierda, explicó que Viel “quiere liderar un espacio dentro del FA” y considera que es “legítimo” que asuma la iniciativa de construirlo. “En este momento se va a necesitar una fuerte militancia”, consideró, y deseó: “Ojalá les vaya muy bien”.