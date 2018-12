El Frente Amplio evalúa sancionar por un año a Sendic y a De León

Los principales sectores del oficialismo están negociando intensamente de cara al Plenario Nacional, en el que se tratarán los 17 informes del Tribunal de Conducta Política (TCP). En los últimos días se realizaron varias reuniones entre el ex vicepresidente Raúl Sendic y la vicepresidenta Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular, MPP), la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista), el senador Juan Castillo (Partido Comunista del Uruguay, PCU) y el diputado Alejandro Sánchez (MPP), con el objetivo de llegar a una sanción para para el sábado, informó ayer El País.

Aunque todavía no se llegó a un acuerdo definitivo, El País informó –y la diaria confirmó– que el oficialismo está negociando una moción en la que se prevé sancionar tanto a Sendic como al senador Leonardo de León (ambos de la lista 711) con la inhabilitación por un año para ser candidatos, lo que implica que no podrían integrar las listas al Senado para las elecciones de 2019. Además, se estima promover la expulsión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y una suspensión de cuatro meses para el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez.

El senador Juan Castillo, del PCU, dijo a la diaria que, efectivamente, han tenido lugar varios encuentros con distintos integrantes de la fuerza política en los últimos días. En esas instancias, agregó, hubo reuniones “muy duras” y otras en las que ha reinado un “clima de fraternidad”. También señaló que en algunas de las reuniones han participado Sendic y también De León, pero no en todas. En el intento de allanar el camino hacia el plenario, Castillo señaló que se han ido valorando distintos “tenores de sanción”, desde las más “alocadas hasta las más leves, pero por lo que veo sólo trascendió una posibilidad”. Según dijo, la noticia del fallo del Tribunal de Apelaciones “vuelve a cambiar el panorama” y no existe ninguna resolución definitiva, por lo que hoy se volverán a juntar para seguir negociando una salida. Añadió que en estas últimas reuniones de cara al Plenario también participarán delegados de las bases.

El diputado Gerardo Núñez (PCU) considera que, si las sanciones son bien justificadas, lo que resuelva el Plenario Nacional puede llegar a “fortalecer” al FA. De alguna manera, Núñez entiende que lo que suceda el sábado puede ser leído como que la fuerza política se hace cargo de los “errores” que “cualquiera puede cometer”, y podría ser valorado como una “fortaleza” del oficialismo, que analiza el comportamiento de un “compañero que cometió un error”, y “da la señal de que el error no puede quedar impune”.

El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo que se estima que no se va a tratar “caso por caso” en el plenario, sino que las diferentes situaciones se van a agrupar por tipo de conducta y tipo de dictamen del tribunal. En el caso de los dirigentes que ya no pertenecen al FA –como el ex diputado Gonzalo Mujica– el Plenario igualmente votará una sanción, por si algún día vuelven a la fuerza política.

El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a Informe nacional, de Radio Uruguay, que el lunes hubo “ciertos entendimientos” entre los distintos sectores para llegar a una “fórmula” en la que tanto Sendic y De León sean suspendidos por un año. Agregó que aspira a que se llegue a los cuatro quintos de los integrantes del Plenario para poder aplicarles la sanción. Sobre la opinión del diputado de la 711 Pablo González, quien escribió en su Twitter que el fallo del Tribunal de Apelaciones confirmaba una “operación” en contra de su sector, Pozzi añadió que más allá de que el fallo salió ahora, el oficialismo había negociado una sanción antes de que Sendic renunciara al cargo de vicepresidente, por lo que si bien agregó que “comprende” a los integrantes de ese sector, no comparte su opinión.