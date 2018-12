El Ministerio del Interior separó del cargo a tres funcionarios por homicidio en Penal de Libertad

El titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, brindó ayer una conferencia de prensa para explicar la actuación de su cartera en relación al homicidio de Carlos Alberto Núñez el 9 de octubre en el Penal de Libertad. En virtud de la investigación administrativa que analiza el caso, tres funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fueron separados de sus cargos.

Al día siguiente del suceso, las autoridades del ministerio emitieron un comunicado oficial en el que sostenían que la muerte del interno se había producido a causa de una herida de arma blanca en un enfrentamiento entre reclusos. Esto fue desmentido hace dos semanas por un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en el que afirma que la verdadera causa de muerte fue un disparo a corta distancia con munición no letal de la guardia policial del centro penitenciario.

Bonomi reconoció que “la información primaria que dieron los encargados del operativo especial es falsa” y que la verdadera causa de muerte está siendo investigada, pero que se “aproxima” a lo indicado por Petit. Sobre las sanciones a los tres funcionarios, evitó dar detalles por la investigación en curso y dijo que se informarán una vez que culmine el proceso.

El viernes, el semanario Brecha informó que la filmación de una cámara Go Pro de un oficial del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias muestra que el jefe del operativo mandó cortar las grabaciones de seguridad y que dos policías patearon a Núñez esa noche. Consultado al respecto, Bonomi dijo que vio el video y que, a raíz de este, se determinaron algunas “responsabilidades”, que no quiso mencionar por el secreto de sumario. “A pesar de que lo que tenemos es importante, puede haber más cosas”, manifestó el ministro. Luego añadió que no existía “apuro” y que la investigación administrativa “en algún momento se juntará” con la investigación judicial, y entonces se tomarán las medidas correspondientes.

Bonomi expresó que el motivo de la conferencia era aclarar su conocimiento y actuar en relación al caso, puesto que había sido acusado por parlamentarios de “complicidad de homicidio” y añadió que quienes hicieron tales acusaciones deberían haber presentado la denuncia penal, pero no lo hicieron. Contó que decidió poner a disposición del fiscal la información que necesite y se dispuso a ser interrogado. Justamente, el accionar del ministerio en relación a este hecho fue uno de los motivos en los que se sostuvo la oposición para presentar una moción de censura contra el ministro, que se votará el jueves en el Senado.

Consultado sobre la relación del cese del director del INR, Gonzalo Larrosa, y la información falsa que se divulgó, Bonomi afirmó que la destitución del funcionario “no tiene nada que ver” con este hecho porque “la responsabilidad del ex responsable del INR es transmitir la información primaria que le dan los que estaban a cargo del operativo”. El comunicado emitido por el Ministerio del Interior en noviembre sostenía que la causa del cese fue la separación del ministerio y el instituto, y su “transformación como un organismo desconcentrado que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura”.