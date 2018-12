El SMU desactivó el conflicto y no pedirá la renuncia de Basso

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó el jueves un documento con una serie de medidas para mejorar el manejo de la agenda con respecto a los usuarios, dijo a la diaria el responsable de la Unidad de Negociación del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Federico Preve. Ante esto, el SMU decidió desactivar la situación de conflictividad que se había generado en los últimos días con respecto al ministro Jorge Basso, a quien habían analizado pedirle la renuncia por “falta de voluntad política”. Preve manifestó que las medidas propuestas “son de recibo”, por lo que estarían en condiciones de firmar con el MSP, aunque falta la resolución de las empresas que analizarán el documento en los próximos días.

Algunos de los puntos incluidos en el documento tienen que ver con generar médicos de referencia para los usuarios en el primer nivel; crear un formato de referencia y contrarreferencia de consulta entre médicos de primer nivel y especialistas; copagos a personas que faltan mucho cuando se agendan; medición de indicadores en las policlínicas con respecto a enfermedades prevalentes y mejoras en los horarios de los usuarios. Respecto de lo último, Preve puso como ejemplo: “Si la consulta es de 8.00 a 12.00, que los citen a las 8.00, 9.00, 10.00 y 11.00, y no a todos a las 8.00. Algunas empresas ya lo hacen, otras no, pero la idea es establecerlo como regla general”. El MSP dijo también estar de acuerdo con el planteo del SMU de atender a cuatro pacientes por hora, una de las principales reivindicaciones de los médicos.

“Todos estos planteos –del MSP– acompañan la mejora de la calidad asistencial al tener más tiempo con los usuarios”, manifestó Preve. La batería de medidas presentada por el MSP fue entregada a las empresas, que la analizarán en los días siguientes para volver con una respuesta a la reunión del miércoles. Preve dijo que no hubo diferencias “explícitas” por parte de las empresas, pero que de todas maneras hay que esperar a su resolución para ver cómo prosiguen las negociaciones. Además, sostuvo que para las empresas del interior se abrió una ventana de discusión en los casos que demuestren que no tienen los recursos humanos como para disminuir la cantidad de pacientes por hora. “Sabemos que no son todas las empresas las que quieren trancar, y además creemos que si se pone en tela de juicio más tiempo para la atención de los usuarios, el sector empresarial no estaría dando un buen mensaje”, opinó Preve.

Por otra parte, este miércoles durante una reunión de la comisión de recategorización del acto quirúrgico, una de las más conflictivas del grupo 15, el MSP propuso cuatro variables a considerar para una recategorización de los actos para la cirugía general: el tiempo destinado a la cirugía, el tiempo destinado al servicio asistencial, la complejidad de la cirugía y la frecuencia de estas. El viernes se enviará por escrito esta propuesta y posteriormente se recibirá la contrapropuesta del SMU y la propuesta técnica de la Sociedad de Cirugía, anunció Preve, quien adelantó que “estaríamos en condiciones de resolver esto y después seguir para adelante con anestesia y otras especialidades anestésico-quirúrgicas”. El plazo de esta comisión para resolver este tema es el 4 de enero.