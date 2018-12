Fernando Pereira: Sanguinetti se pone del lado de los más fuertes

El ex presidente de la República y líder del sector Batllistas del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, se mostró partidario de mantener los Consejos de Salarios pero dijo que, en caso de que su partido acceda al gobierno, el Estado tendrá un papel más “neutral”. Sanguinetti aseguró que, además de los salarios, en los Consejos se debe discutir la competitividad, la productividad, la seguridad y “todos los elementos que hoy conlleva la relación laboral”. Tras la reunión que mantuvo ayer con integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, declaró que “en los últimos tiempos, sobre todo durante el gobierno de [José] Mujica, el Estado estuvo siempre del lado sindical” en las negociaciones.

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, acotó: “Si todavía hay 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos, tanto no se pudo inclinar la balanza: con ese salario no hay ningún trabajador que pueda vivir”. El sindicalista dijo a la diaria que “cuando alguien dice que va a actuar con equilibrio, en realidad se pone del lado de los más fuertes”. “En la negociación el capital es más fuerte que el trabajo. Los trabajadores logramos imponer algunas de nuestras posiciones, pero la pelea es muy desigual”, aseguró.

Pereira subrayó que el gobierno actual “armó proyectos de ley que marcaron una mayor democracia en el mundo laboral”. Como ejemplo puso la Ley 19.196, que establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumple las normativas de seguridad. “A partir de ese tipo de normas el poder de los sindicatos obviamente aumentó, pero no fue sólo por esto; el movimiento sindical también fue pujante”, dijo. El presidente del PIT-CNT comentó que hubo acuerdo con el ex presidente sobre la necesidad de hacer una reforma de la seguridad social, pero dijo que hay una diferencia importante: “Nosotros queremos una seguridad social sin lucro, sin AFAP, lo que choca con la posición de Sanguinetti, que es la del ahorro individual”. No obstante, sostuvo que, “independientemente de eso, puede haber otros puntos en los que nos podemos poner de acuerdo”.

Pereira anunció que el PIT-CNT presentará una plataforma a los candidatos de todos los partidos, después de las elecciones internas. A las personas electas se les formulará seis o siete preguntas concretas, algo “muy importante para que el trabajador decida su voto”.

Tras la reunión, el ex presidente colorado participó en un acto de cierre del año en la sede del PC. “Yo agradezco tanto afecto y tanto cariño, pero ya empiezo a estar un poco aburrido de Sanguinetti”, bromeó acerca de sí mismo. Tras los minutos de humor, destacó el crecimiento de su partido en las encuestas y subrayó que están “en la víspera de un cambio, construyendo la alternativa de ese cambio”.