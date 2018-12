Fiscal presentará hoy un recurso de casación en el caso ANCAP

El fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco presentará hoy un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el caso ANCAP. Pacheco apelará la absolución del ex presidente de la empresa pública José Coya y los ex directores Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro (Partido Colorado) por los negocios con Exor y Trafigura. El recurso, informó Búsqueda, incluye el pedido de procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic por haber firmado el acuerdo, cuando era presidente de ANCAP, con Trafigura, algo que no está contemplado en el procesamiento sin prisión ratificado el 11 de diciembre por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Pacheco explicó a la diaria que el recurso no puede volver a referirse a los hechos, sino que debe tener cuestionamientos jurídicos. Según el Código del Proceso Penal, la casación “sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de normas de derecho en el fondo o en la forma. No podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos. Tampoco se tendrán en cuenta, en ningún caso, los errores de derecho que no determinaron la parte dispositiva de la sentencia”.

El Tribunal de Apelaciones había desestimado la apelación de la Fiscalía, entendiendo que la conducta de las personas mencionadas no incurrieron en el delito de abuso de funciones, por lo que ahora Pacheco pedirá que se los tenga en cuenta. Los casos son: la cancelación de deuda con PDVSA por intermedio de Exor; y el contrato, supuestamente irregular, entre ANCAP y Trafigura, empresa intermediaria en la venta de crudo a Ecuador.

Además de los ex presidentes y directores, el primer pedido de procesamiento de Pacheco incluía al gerente de la División de Pórtland, Juan Luis Romero; al jefe de mantenimiento de la División Marítima, Eduardo Goldsztejn; al jefe de Operaciones Marítimas, Ricardo Lemes, y al gerente de Alcoholes del Uruguay, Manuel González. En estos casos el fiscal no insistirá. Consultado por la diaria, dijo que hizo una valoración de las posibilidades de éxito y, al no tratarse de una tercera instancia, decidió dejarlos de lado.

El juicio a Sendic empezará cuando haya una resolución sobre este recurso, y dado que la feria judicial empieza el martes 25 de diciembre, la resolución se tomará en 2019.

En mayo de este año, la jueza de Crimen Organizado de 1er Turno, Beatriz Larrieu, decidió procesar sin prisión a Sendic por reiterados delitos de peculado en el uso de las tarjetas corporativas, y un delito de abuso de funciones en el negocio con Exor, pero dejó de lado a los otros acusados. En diciembre el Tribunal de Apelaciones de 4º turno ratificó la decisión de Larrieu.

Cuando se conoció el fallo, Larrieu explicó que su decisión se basó en que el ex vicepresidente gastó con sus tarjetas corporativas 550.000 pesos y 38.000 dólares en hoteles, joyerías, librerías y freeshops, entre otros, pero devolvió sólo 138 dólares. De esta forma, señaló en su fallo, en su calidad de presidente de la petrolera, Sendic “hizo un uso indebido del dinero”, que destinó a “gastos personales”. La jueza además reconoció el abuso de funciones cometido por Sendic en el negocio con la empresa Exor. Según el dictamen, no existió un procedimiento competitivo, y las gestiones del ex vicepresidente fueron “arbitrarias” porque en ningún momento dio cuenta al directorio ni consultó al departamento jurídico.