Graciela Bianchi evalúa citar a la ministra Muñoz a la Comisión Permanente

Varios integrantes de la Comisión Permanente que trabajará durante el receso del Parlamento ya manejan nombres de los ministros que citarán. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional (PN), señaló ayer en rueda de prensa que esos llamados se realizarán a fin de analizar “los temas importantes para el país”, como por ejemplo el proyectado aumento de las tarifas públicas. Por eso Abdala planteó convocar a Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, y a Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería.

El diputado subrayó que esperan una definición del Poder Ejecutivo sobre el precio de los combustibles. Destacó que el precio del petróleo cayó “más de 30% en relación con el precio de referencia establecido en el último ajuste”, en el mes de julio. “En ese entonces el barril cotizaba en el entorno de los 75 dólares, y hoy está cerca de los 50. Para el Estado representa un ahorro de varias decenas de millones de dólares por mes, que nos alegra mucho, pero es indispensable que eso se manifieste en el precio que le cobramos al consumidor”, dijo el diputado nacionalista. Además, señaló que hay ejemplos de descenso de ese precio en países de la región, como Paraguay y sobre todo Chile, “que lleva varias rebajas de combustibles”. “La rigidez que tenemos en Uruguay puedo llegar a admitirla porque es un precio que se fija a partir de una decisión del directorio de ANCAP y del Poder Ejecutivo, pero también es verdad que cuando se producen estas caídas abruptas es necesario que los consumidores tengan una oportunidad”, opinó Abdala.

Por último, el legislador señaló que los márgenes de ganancia por la baja del petróleo dan para “absorber los costos que aumentan en enero”, como el valor del Impuesto Específico Interno (Imesi) y la actualización del tipo de cambio. “Todos esos números indican que la caída de 30% del precio del petróleo –que no es el único costo en materia de combustibles pero es el más importante– permitiría cubrir esas diferencias de mayores costos y al mismo tiempo bajar las tarifas en términos considerables. Todos sabemos –y el gobierno sabe, no puede hacerse el distraído– que es tiempo de que esta disminución en el precio de petróleo se traslade al consumidor”, finalizó Abdala.

A su vez, la diputada Graciela Bianchi, también del PN, dijo a la diaria que piensa citar a María Julia Muñoz, titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), ya que hay “dos o tres temas” de educación que le interesan, entre ellos la renuncia de Mariano Palamidessi al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). “Yo cité a la ministra por la renuncia de Palamidessi, y no solamente se negó a venir a la Cámara de Diputados, además prohibió venir el Ineed. Quiero profundizar en el tema de por qué renunció”, señaló Bianchi. También está evaluando citar a Muñoz por la “mala administración” de los fondos de los Centros MEC. No obstante, la diputada acotó que propondrá la citación a su partido y se decidirá en conjunto, ya que ella es “muy orgánica”.

Por otro lado, la senadora frenteamplista Ivonne Passada, que presidirá la Comisión Permanente, dijo a la diaria que por ahora la oposición “no cumplió con las formalidades” de las citaciones, ya que todavía no hubo ninguna sesión, y por lo tanto no sabe los motivos de las convocatorias a los ministros. “Estos fueron anuncios para mantener la agenda de la prensa, pero yo, que presido la comisión, no tengo la formalidad de la solicitud de convocatoria. Se hará en una reunión de la sesión permanente en enero, aún con fecha a confirmar. Fue un anuncio para los medios”, insistió la legisladora oficialista. Más allá de las formalidades, Passada dijo que las citaciones son parte del “libre juego democrático que tiene el sistema”.